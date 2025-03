Toronto jede! Treliving však varuje: Velké trejdy často nefungují

Generální manažer Toronta Brad Treliving se dostává pod tlak. S blížící se uzávěrkou přestupů se nabízí otázka – udělají Maple Leafs velkou změnu, která by mohla posílit jejich šance v nabité konkurenci Východní konference? Nebo nebudou měnit to, co funguje?

Nečekejte žádnou paniku. Treliving zdůrazňuje, že rozhodně necítí nutnost „trefit homerun“ jen proto, že letošní boj o playoff je otevřenější než obvykle. „Nevnímám to tak,“ prohlásil během sobotního setkání s médii. „Východní konference má stále obhájce Stanley Cupu. Jsou tu kvalitní týmy.“

A konkurence Leafs se činí. Florida Panthers, čerstvě posíleni o Setha Jonese, vedou Atlantickou divizi o jediný bod. Tampa Bay mezitím nabírá na obrátkách a s osmi výhrami v řadě dýchá Torontu na záda. Leafs ale hrají ve skvělé formě – vyhráli pět zápasů v řadě a osm z posledních devíti. Šance na prvenství v divizi jsou reálné.

Treliving přiznává, že tým stále hledá centra, zároveň se však poohlíží po defenzivních možnostech. Už v létě přivedl několik obránců včetně Chrise Taneva, Olivera Ekman-Larssona a Philippa Myerse. „Nikdy nemůžete mít příliš mnoho obránců,“ upozorňuje. Potenciální posily ale komplikuje situace se zraněným Jani Hakanpää, který kvůli problémům s kolenem zatím prakticky nehrál.

I kdyby Leafs chtěli udělat velkou změnu, jednoduché to nebude. Tým má omezený prostor pod platovým stropem a po letech nakupování už nemá tolik zajímavých aktiv k výměně. Treliving proto zpochybňuje, zda vůbec stojí za to riskovat velký obchod. „Když se podíváte do historie, kolik z těch přestupů na poslední chvíli skutečně přineslo výsledky?“ zamýšlí se. „Někdy je lepší menší úprava než efektní, ale neefektivní tah.“

Minulý rok Leafs před uzávěrkou získali beky Joela Edmundsona, Ilyu Lyubushkina a útočníka Connora Dewara, ale ani to nestačilo na překonání Bostonu v sedmizápasové bitvě. Letos se situace opakuje – nabídka na trhu není velká, prodávající týmy si drží vysoké ceny a rozhodující dny teprve přijdou. „Musíte rozlišit realitu od spekulací,“ varuje Treliving. „Pořád je hodně týmů ve hře a oproti minulým letům je to trochu pomalejší, protože spousta týmů ještě neoznámila své záměry.“

Jaké bude finální rozhodnutí? „Mám náš tým rád,“ říká Treliving. „Ale pokud ho do pátku můžeme ještě vylepšit, rád tu možnost prozkoumám.“

A co jednání o nových smlouvách? Hvězdy jako Mitch Marner nebo John Tavares mohou být po sezoně volnými hráči a do stejné situace se může dostat i Matthew Knies. Treliving se ale do spekulací nehrne. „Samozřejmě, jistota je vždycky fajn,“ uznává. „Ale teď nic nového nemám. Uvidíme, kam se to posune.“

