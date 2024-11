Toronto je ucpané i pro NHL! Hokejisté Utahu museli na zápas pěšky

Ani hráči NHL nejsou imunní vůči torontským dopravním zácpám. Hráči Utah Hockey Clubu zažili při své první návštěvě Toronta nečekanou komplikaci. Kvůli ucpané dopravě byli nuceni opustit týmový autobus a pěšky zamířit do Scotiabank Areny na nedělní večerní zápas proti Maple Leafs.

Obránce Maveric Lamoureux, který dokumentoval situaci ve videu na TikToku, popsal kuriózní situaci: „Kráčíme na zápas, protože je tu příliš velká zácpa. Autobus se vůbec nepohybuje, takže téměř celý tým jde po ulici. To je pro všechny poprvé, něco takového jsem nikdy neviděl.“

Na sociálních sítích Utah sdílel i fotografie hráčů, kteří během cesty městem potkávali fanoušky, pózovali na fotkách a procházeli kolem Union Station. Přestože se tým na předzápasovou poradu v 17:15 opozdil, na led dorazil včas.

Navzdory nevšednímu začátku večera se Utah dokázal v první třetině prosadit jako první. Logan Cooley využil přesilovou hru a v čase 17:48 otevřel skóre. Toronto však odpovědělo v druhé části. Mitch Marner nejprve srovnal na 1:1 v čase 5:15, aby o čtyři minuty později přidal další gól v přesilovce. William Nylander pak zvýšil na 3:1 před koncem druhé třetiny.

Utah se pokusil vrátit do zápasu na začátku třetí třetiny, kdy Jake McBain skóroval už ve 1:51, ale více gólů už tým nepřidal. Maple Leafs si vítězství 3:2 pohlídali, a to i přes 32 zákroků Karla Vejmelky.

Pro Utah to znamenalo zůstat na pátém místě Centrální divize s 19 body po 21 zápasech. Kanadská šňůra pokračuje v úterý, kdy tým nastoupí v Centre Bell proti Montrealu Canadiens. A bude doufat, že doprava bude tentokrát lepší.

