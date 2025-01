Toronto hýří aktivitou. Šéf potvrdil, že hledá centra, navíc se šušká o návratu beka

Toronto Maple Leafs hledají posilu do středu útoku. Generální manažer Brad Treliving už dříve přiznal, že hledání centra pro druhou nebo třetí formaci je prioritou týmu. Mezi možnými hráči, kteří by mohli opustit Toronto, aby vzniklo místo, se objevuje jméno útočníka Nicka Robertsona.

Podle zpráv od Davida Pagnotty z TFP je Robertson jedním z hráčů uvedených na seznamu možných výměn. Treliving však zdůraznil, že poptávka po centrech v NHL je obrovská. „Pravděpodobně dalších 15 nebo 18 týmů hledá posílení doprostřed útoku. Je to klíčová pozice,“ řekl v rozhovoru pro TSN.

Přestože Leafs nemají v plánu přivést centra do prvních dvou útoků – kde mají pevně zakotvené Austona Matthewse a Johna Tavarese – zaměřují se na někoho spolehlivého pro třetí formaci. „Chceme hráče, který bude spolehlivý na obou stranách hřiště a dokáže přispět i ofenzivně,“ dodal Treliving.

Současný prostor pod platovým stropem Toronta činí zhruba 1,35 milionu dolarů, což omezuje možnosti týmu na přestupovém trhu.

Zájem Toronta se však neomezuje jen na střední útočníky. Obránce John Klingberg, který se zotavuje po operaci kyčle, se také objevuje mezi potenciálními posilami. Podle TSN patří Leafs mezi pět až sedm týmů, které sledují jeho situaci. Rozhodnutí o jeho návratu by mělo padnout během dvou týdnů.

Klingberg, jenž podepsal s Maple Leafs roční smlouvu na 4,15 milionu dolarů v létě 2023, odehrál za Toronto jen 14 zápasů, než musel v listopadu podstoupit náročnou operaci. Od té doby nehrál, ale údajně trénuje se stejným týmem, který pomohl Patricku Kaneovi s návratem po podobném zákroku.

Klingberg, zkušený obránce s 633 odehranými zápasy v NHL, ve své kariéře nasbíral 412 bodů (81 gólů, 331 asistencí). Pokud by se vrátil, mohl by přinést potřebnou ofenzivní podporu a zkušenosti do zadních řad Leafs.

