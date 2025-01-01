Toronto dává šanci svému klenotu. Dvacetiletý talent nastoupí rovnou po boku Matthewse

13. října 10:00David Zlomek
Na tenhle moment čekal dlouho a teď přichází. Easton Cowan, dvacetiletý křídelník a největší talent Toronta, si v pondělí odbude premiéru v NHL. A trenér Craig Berube mu hned při debutu přichystal pořádnou výzvu: Cowan nastoupí na pravém křídle první lajny po boku Austona Matthewse a Matthewa Kniese.
„Cítím se připravený,“ řekl Cowan po tréninku. „Chci si to užít, makat naplno a prostě hrát svůj hokej.“
Berube od mladíka očekává především energii a důraz v útočném pásmu. Matthews a Knies zatím po dvou zápasech stále čekají na gól při hře pět na pět a trenér doufá, že právě Cowanova přímočarost pomůže linii chytit rytmus. „Je silný na puku, dokáže ho udržet v útočném pásmu a napadá s neuvěřitelnou vervou,“ vysvětlil Berube. „Potřebujeme, aby tahle lajna trávila víc času před soupeřovou brankou a on to umí.“
Cowan, který naposledy hrál v přípravě 4. října, se nezdál být nervózní. „Hrál jsem už dost velkých zápasů, finále OHL, Memorial Cup, mistrovství světa juniorů,“ připomněl. „Takže si myslím, že mě to dobře připravilo. Nervy teď necítím.“
Jeho nový spoluhráč Knies, který debutoval ve stejném věku, má jasno: „Nebude to mít jednoduché, ale zapadne rychle. Je neuvěřitelně šikovný, plný energie a bude nám získávat puky zpátky. A hrát vedle Austona mu určitě pomůže.“
Cowan si místo v sestavě vybojoval díky výkonům v juniorském Londonu. V play off OHL nasbíral 39 bodů ve 17 zápasech a dovedl Knights k druhému titulu v řadě, poté ovládl i Memoriál Cup, kde získal cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje.
Přesto většinu kempu strávil ve čtvrté lajně, a přesto ho nyní čeká skok rovnou mezi elitu. „Mám hrát jednoduše, vytvářet prostor pro ostatní a využít svou hlavu,“ říká. „A když máš vedle sebe dva takové hráče, stačí dělat správné věci a šance přijdou.“
Už v neděli po poledním tréninku přiznal, že den do premiéry se mu asi „bude táhnout“. Do Scotiabank Areny dorazí kolem třiceti rodinných příslušníků a přátel z rodného města. „Bude to výjimečné,“ usmívá se. „A nejvíc se těší máma. Ta pro mě obětovala nejvíc.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.