Toronto dalo Edmontonu sedm gólů! Quick vynuloval Carolinu

Nedělní program přinesl patnáct zápasů! Z velkého vítězství se radují hokejisté Toronta, kteří dokázali dát sedm gólů Edmontonu! Skvěle si v noci počínal Jonathan Quick, který vynuloval silnou Carolinu.

BOSTON BRUINS - DETROIT RED WINGS

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Detroit vedení neuhájil

Detroit začal na ledě Bostonu velmi dobře a brzy se dostal do dvoubrankového vedení. Bruins nicméně měli dostatek času na to, aby něco vymysleli a to se také stalo. Boston postupně duel otočil a nakonec vyhrál těsně 3:2. Oba týmy se dneska večer utkají znovu.

Branky a nahrávky

33. H. Lindholm (Coyle, Frederic), 35. Bergeron (DeBrusk, Orlov), 54. Hathaway (Greer, Nosek) – 2. Copp, 5. Chiasson (Perron, Larkin).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 60:00

Magnus Hellberg (DET) - 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1%, odchytal 57:42



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:30

David Krejčí (BOS) - 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:46

David Pastrňák (BOS) - 0+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:13

Tomáš Nosek (BOS) - 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:06

Filip Zadina (DET) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:47

Dominik Kubalík (DET) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:13



Tři hvězdy utkání

1. Garnet Hathaway (BOS) - 1+0

2. Linus Ullmark (BOS) - 29 zákroků

3. Charlie McAvoy (BOS) - 0+0

PITTSBURGH PENGUINS - PHILADELPHIA FLYERS

5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Pensylvánie pro Penguins

Jedno z tradičních derby skončilo jednoznačným vítězstvím Pittsburghu. Penguins dali svému rivalovi pět gólů a dokráčeli si pro důležité dva body v boji o play-off.

Branky a nahrávky

6. Rakell (M. Pettersson, Granlund), 27. Crosby (Guentzel, Letang), 55. Zucker (M. Pettersson, Malkin), 59. Guentzel (Carter, Dumoulin), 60. Granlund (Kulikov, Rutta) – 11. Bellows (Braun).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:36



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:18



Tři hvězdy utkání

1. Casey DeSmith (PIT) – 30 zákroků

2. Jason Zucker (PIT) – 1+0

3. Marcus Pettersson (PIT) – 0+2

BUFFALO SABRES - NEW YORK RANGERS

1:2pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Těsná výhra pro Rangers

Na ledě Buffala tentokrát mnoho gólů nepadlo. Za stavu 1:1 dokráčel duel do prodloužení, ve kterém o výhře Rangers rozhodl ruský útočník Artěmij Panarin.

Branky a nahrávky

28. J. Skinner (Ljubuškin, Ta. Thompson) – 32. P. Kane (K. Miller, Trouba), 63. Panarin (Fox, Zibanejad).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 62:02

Igor Šesťorkin (NYR) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 61:53



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:27



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 32 zákroků

2. Artěmij Panarin (NYR) - 1+0

3. Jeff Skinner (BUF) - 1+0

COLORADO AVALANCHE - ARIZONA COYOTES

3:2pp. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Colorado se nadřelo

Colorado to rozhodně nedostalo proti Coyotes zadarmo. Connor Ingram chytal velmi dobře a střelce Avalanche pořádně potrápil. Nakonec to Colorado zvládlo a vyhrálo v prodloužení.

Branky a nahrávky

2. Malgin (B. Hunt, Newhook), 32. MacKinnon (Rantanen, Lehkonen), 62. Makar (MacKinnon, Rantanen) – 7. McBain (Crouse, Maccelli), 18. Keller (Hayton).

Statistika

Střely na bránu: 44 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) - 18 zákroků, 2 OG, 90,0 %, odchytal 61:08

Connor Ingram (ARI) - 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,2 %, odchytal 61:38



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Cale Makar (COL) - 1+0

2. Alexandar Georgijev (COL) - 18 zákroků

3. Connor Ingram (ARI) - 41 zákroků

TAMPA BAY LIGHTNING - CHICAGO BLACKHAWKS

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Tampa rozhodla v závěru

Chicago bylo blízko bodovému zisku, nakonec odchází s prázdnou. Brayden Point dal svůj druhý gól v zápase přesně minutu před koncem a vystřelil Lightning vítězství. Blackhawks na tuto branku nedokázali zareagovat a navíc inkasovali do prázdné klece.

Branky a nahrávky

27. Point (Hedman, Sergačjov), 60. Point (Kučerov, Sergačjov), 60. Hagel (Killorn) – 46. T. Raddysh (Guttman, T. Johnson).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (TBL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:43

Petr Mrázek (CHI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:20



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 20:19

Petr Mrázek (CHI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:20



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) - 2+0

2. Brian Elliott (TBL) - 23 zákroků

3. Petr Mrázek (CHI) - 34 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - EDMONTON OILERS

7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

Toronto pálilo ostrými

Maple Leafs dali Edmontonu sedm gólů a ukázali svoji sílu. Toronto zaválelo především ve druhé třetině, ve které se prosadilo čtyřikrát a dostalo se do vedení, které si posléze dokázalo pohlídat.

Branky a nahrávky

4. Acciari (Aston-Reese, Kämpf), 33. Marner, 35. W. Nylander (Marner), 36. Tavares (Matthews), 39. Tavares (Marner, W. Nylander), 51. Matthews (Tavares, Marner), 60. Acciari – 4. Ekholm (Bouchard, Nugent-Hopkins), 12. E. Kane (McDavid, Ceci), 23. McDavid (Bouchard, Bjugstad), 53. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 26 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 20



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00

Stuart Skinner (EDM) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 58:43



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50



Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR) – 1+3

2. John Tavares (TOR) – 2+1

3. Noel Acciari (TOR) – 2+0

MONTREAL CANADIENS - NEW JERSEY DEVILS

1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Devils to zvládli

Devils odehráli v Montrealu velmi dobře první třetinu, dostali se v ní do dvoubrankového vedení a to nakonec stačilo k vítězství. V závěru pak výhru New Jersey pojistil gólem do prázdné klece Tomáš Tatar.

Branky a nahrávky

39. Gurjanov (R. Pitlick) – 9. Bastian (Wood), 19. Hischier (Severson, Mercer), 59. Tatar (Hischier, Hamilton).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 37 | Přesilová hra: 0/0 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 58:47

Akira Schmid (NJD) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:53



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) - 1+1

2. Jake Allen (MTL) - 34 zákroků

3. Dawson Mercer (NJD) - 0+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - ST. LOUIS BLUES

2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Kyrou se blýskl hattrickem

Jordan Kyrou dokázal na ledě Blue Jackets zkompletovat hattrick a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Blues slaví výhru 5:2.

Branky a nahrávky

10. Laine (J. Gaudreau, Blankenburg), 56. Jenner (K. Johnson, J. Gaudreau) – 8. Saad (Blais, B. Schenn), 14. Kyrou (Thomas, Blais), 19. Blais (Saad, B. Schenn), 53. Kyrou (Toropčenko), 59. Kyrou (Thomas, Bučněvič).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Thomas Greiss (STL) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 59:27

Michael Hutchinson (CBJ) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:57



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (STL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:31



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Kyrou (STL) - 3+0

2. Thomas Greiss (STL) - 38 zákroků

3. Sammy Blais (STL) - 1+2

CAROLINA HURRICANES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Quick vynuloval Carolinu

Jonathan Quick se dostává do výborné formy. Americký brankář si na ledě Hurricanes připsal 34 úspěšných zákroků a dovedl Golden Knights k vítězství.

Branky a nahrávky

5. Marchessault (Pietrangelo), 38. R. Smith (W. Karlsson), 54. Cotter (Pietrangelo, Stephenson), 59. Howden (Blueger).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 56:21

Jonathan Quick (VGK) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:23



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (VGK) - 34 zákroků

2. Alex Pietrangelo (VGK) - 0+2

3. Jonathan Marchessault (VGK) - 1+0

FLORIDA PANTHERS - WINNIPEG JETS

4:5pp. (1:3, 1:1, 2:0 - 0:1)

Jets vydřeli vítězství

Florida byla v zápase střelecky aktivnějším týmem a musela hodně bojovat, aby získala alespoň bod. Panthers se nakonec podařilo srovnat a vynutit si prodloužení, v jeho závěru ale rozhodl útočník Mark Scheifele.

Branky a nahrávky

17. M. Tkachuk (Montour, Verhaeghe), 25. Reinhart (Barkov, M. Tkachuk), 41. M. Staal (E. Staal, Reinhart), 47. M. Tkachuk (Barkov, Montour) – 7. Scheifele (Wheeler, Connor), 16. Ehlers (Niederreiter, Naměstnikov), 20. Naměstnikov (Ehlers, Connor), 33. Naměstnikov (Ehlers, Wheeler), 65. Scheifele.

Statistika

Střely na bránu: 48 – 27 | Přesilová hra: 3/5 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 64:31

Connor Hellebuyck (WPG) – 44 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 64:09



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45



Tři hvězdy utkání

1. Mark Scheifele (WPG) - 2+0

2. Matthew Tkachuk (FLA) - 2+1

3. Vladislav Naměstnikov (WPG) - 2+1

NEW YORK ISLANDERS - WASHINGTON CAPITALS

1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Capitals zaskočili Islanders

Washington podal na ledě Islanders velmi dobrý výkon a dokázal dokráčet k přesvědčivému vítězství 5:1. Boj o play-off se zase trošku více zamotává.

Branky a nahrávky

6. Engvall – 7. D. Strome (Sandin, T. van Riemsdyk), 20. Oshie (Sandin, T. van Riemsdyk), 45. Mantha (Ovečkin, D. Strome), 53. Dowd, 54. Bäckström (Sandin, Mantha).

Statistika

Střely na bránu: 18 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:32

Darcy Kuemper (WSH) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:19



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:26



Tři hvězdy utkání

1. Nicklas Bäckström (WSH) - 1+0

2. Anthony Mantha (WSH) - 1+1

3. Dylan Strome (WSH) - 1+1

SEATTLE KRAKEN - DALLAS STARS

3:4pp. (0:0, 1:2, 2:1 - 0:1)

Dramatický závěr pro Stars

Pořádně zajímavé utkání se odehrálo v Seattlu. Domácí celek dostal v 57. minutě do vedení Oliver Bjorkstrand, Joe Pavelski nicméně v 59. minutě vyrovnal a dostal zápas do prodloužení, ve kterém rozhodl Miro Heiskanen.

Branky a nahrávky

28. Eberle (Beniers, Dunn), 51. Donato (Sprong, Soucy), 57. Bjorkstrand (Wennberg, Dunn) – 25. Hintz (Lindell, Hakanpää), 31. Marchment (R. Suter, Dellandrea), 59. Pavelski (Hintz, Heiskanen), 64. Heiskanen (Domi, Dadonov).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) - 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 63:26

Jake Oettinger (DAL) - 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 62:30



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:33



Tři hvězdy utkání

1. Miro Heiskanen (DAL) - 1+1

2. Jake Oettinger (DAL) - 28 zákroků

3. Ryan Donato (SEA) - 1+0

VANCOUVER CANUCKS - OTTAWA SENATORS

5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Canucks pořádně zaskočili Ottawu

O play-off bojující Ottawa dostala pořádnou ránu. Vancouver na svého soka vyzrál, přehrál jej a dokráčel k vítězství 5:2. Senators se musí rychle oklepat a vrátit se na vítěznou cestu.

Branky a nahrávky

16. Kuzmenko (J. Miller, T. Myers), 25. J. Miller (Aman), 31. Aman (Joshua, Garland), 47. Dries (Joshua, Brisebois), 60. Kuzmenko (Boeser, E. Pettersson) – 54. Giroux (Chabot, Stützle), 56. Holden (Stützle, Hamonic).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 20 | Přesilová hra: 1/6 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 21



Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:56

Mads Sögaard (OTT) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:30



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (VAN) - 1+1

2. Andrej Kuzmenko (VAN) - 2+0

3. Nils Aman (VAN) - 1+1

SAN JOSE SHARKS - MINNESOTA WILD

2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Minnesota potvrdila roli favorita

Minnesota odehrála v San Jose velmi dobrý duel, dala pět gólů a dokráčela k vítězství. Za Sharks se střelecky prosadil Tomáš Hertl, kterému se v posledních zápasech poměrně daří.

Branky a nahrávky

31. Couture (E. Karlsson, Hertl), 49. Hertl (Couture, Barabanov) – 2. Spurgeon (Zuccarello, Hartman), 39. F. Gaudreau (M. Johansson, M. Foligno), 41. M. Johansson (Klingberg, Boldy), 51. Zuccarello (Hartman, Klingberg), 59. Boldy (Spurgeon).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 2/5 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:34

Marc-Andre Fleury (MIN) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 59:49



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 1+1, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:03



Tři hvězdy utkání

1. Marcus Johansson (MIN) - 1+1

2. Ryan Hartman (MIN) - 0+2

3. Tomáš Hertl (SJS) - 1+1

LOS ANGELES KINGS - NASHVILLE PREDETORS

1:2sn. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Predators ovládli nájezdy

Vyrovnané utkání hrané v Los Angeles dokráčelo za stavu 1:1 až k samostatným nájezdům, v nichž ten rozhodující proměnil šikovný útočník Matt Duchene. Predators ztrácí na play-off šest bodů, mají však o tři odehrané zápasy méně.

Branky a nahrávky

10. M. Anderson (Vilardi, Iafallo) – 20. Novak (Glass), rozh. náj. Duchene.

Statistika

Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Pheonix Copley (LAK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 65:00

Kevin Lankinen (NSH) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 64:51



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské stopy.



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Lankinen (NSH) – 26 zákroků

2. Matt Duchene (NSH) - 0+1

3. Pheonix Copley (LAK) - 29 zákroků

