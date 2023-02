Toronto dál posiluje. Tentokrát lovilo v Chicagu

Kdo vyhraje Východní konferenci, vyhraje Pohár. I takové vyhlášení se začínají objevovat. A není se čemu divit, veškerá síla se koncentruje právě na východní pobřeží. Důrazný krok směřovaný k úspěchu udělalo Toronto, které měnilo s Chicagem.

Generálním manažerům se prostě nechce čekat do uzávěrky přestupů. Přesuny běží jeden za druhým, což svou aktivitou potvrdili Maple Leafs.

Ti mají asi splněno. Přivedli Ryana O’Reillyho, nyní posílili v obraně i v útoku. Z Chicaga totiž přichází (kromě dvou výběrů v pátém kole draftu) obránce Jake McCabe a útočník Sam Laffertty.

A že by to bylo extra překvapení, to se říct nedá. Když se totiž spekulovalo o možném příchodu Patricka Kanea, zmiňovala se také tato dvě jména. Toronto má navíc s Chicagem dobré vztahy, trejdu tedy nic nebránilo.

Kdo vlastně přichází? McCabe je v lize zavedeným jménem, roky působil v Buffalu, které ho draftovalo, následně se přesunul do Chicaga. Jedná se o jednoznačnou reakci na fakt, že Jake Muzzin má po sezoně.

Útočník Sam Laffertty je posilou do třetího či čtvrtého útoku. Dokáže přitvrdit, ale v poslední době zapisuje i velmi slušné bodové zisky. Bilance 21 bodů v 51 zápasech není vůbec zlá.

Zajímavé je, že ani u jednoho hráče nejde o typickou výpůjčku před play off. Oba borci totiž mají smlouvy i na další sezonu. Zde se hodí podotknout, že Chicago si ponechalo půlku z McCabeova čtyřmilionového platu.

A co s platovým stropem? Velmi těsno, téměř nula. Dle novináře Franka Seravalliho existují dvě možnosti, jak situaci řešit – buď bude brankář Matt Murray na listině dlouhodobě zraněných až do play off, nebo se chystá další obchod. Odejít by mohl třeba Alex Kerfoot, kolem nějž má kroužit Vancouver.

Chicago z trejdu vytěžilo přesně to, co chtělo. Výběr v prvním a druhém kole draftu, k tomu přichátí obránce převážně na farmu Joey Anderson a třiadvacetiletý Rus Pavel Gogolev, jehož šance na působení v NHL je velmi malá.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+