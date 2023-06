Nečekaný krok, ale s jasným důvodem? Možná. Shane Doan byl v pátek najat Torontem jako zvláštní poradce generálního manažera. Doan bude úzce spolupracovat s Bradem Trelivingem, který je novým GM Maple Leafs.

Jedním z důvodů je, že se dobře znají. Právě Treliving byl totiž asistentem generálního manažera v Arizoně v letech 2007-14, tedy v době, kdy za Coyotes Doan hrál.

„Asi nejdůležitější věcí je vztah, který jsem s Bradem měl,“ potvrdil Doan. „Myslím, že na tom opravdu záleží. Brad je jeden z nejlepších manažerů široko daleko, a to, že jsem dostal příležitost s ním pracovat, pro mě moc znamená. A to, že je to zrovna v Torontu, je speciální.“

Doan byl v uplynulých třech sezónách hlavním manažerem hokejového rozvoje Coyotes. Byl také asistentem GM v kanadské reprezentaci, která vyhrála letošní MS. Doan byl také GM Kanady na olympijských hrách v Pekingu 2022, na mistrovství světa juniorů 2022 a na Spenglerově poháru v letech 2021 a 2022.

Spíš než činovník je ale známý jako hráč. V letech 1995-2017 odehrál všech 21 sezón v NHL za Coyotes/Winnipeg Jets a je jeho lídrem v počtu odehraných zápasů (1 540), gólů (402), asistencí (570), bodů (972) a vítězných gólů (69).

„Díky více než 1 500 odehraným zápasům v NHL, vykonaným manažerským funkcím, více než desetiletému působení v roli kapitána týmu a tomu, že je prostě skvělý člověk, se Shane dotkl všech aspektů, díky nimž se skvěle hodí do organizace Maple Leafs,“ dodal Treliving.

Maple Leafs si tak v Doanovi dost možná vychovají nového generálního manažera, nicméně za jeho jmenováním může být ještě jeden důvod, a sice snaha zpříjemnit Austonovi Matthewsovi prostředí co nejvíc.

Bude to totiž on a jeho smlouva, co bude tématem číslo jedna, dokud nebude pero na papíře. A právě Doan by v tom mohl hrát velkou úlohu. Mají spolu blízký vztah, vždyť Doan s Matthewsem trénoval od doby, kdy druhý jmenovaný jako šestnáctiletý vyrůstal ve Scottsdale.

„Každá organizace chce mít své elitní hráče pod dlouhodobou smlouvou,“ ví dobře. „U něj to není jiné. Budu se organizaci snažit pomoct, jak jen to bude možné. Ale zároveň to bude jeho rozhodnutí.“

