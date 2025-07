Toronto a Dallas čistí kádr: Reaves míří do San Jose, Dumba jde za Crosbym

Ve čtvrtek došlo v NHL ke dvěma výměnám, které se týkají hráčů s nevýraznou poslední sezonou. Toronto poslalo Ryana Reavese do San Jose výměnou za obránce Henryho Thruna, zatímco Dallas uvolnil Matta Dumbu do Pittsburghu, který za něj obětoval Vladislava Koljačonoka a zároveň získal i volbu ve druhém kole draftu 2028.

Ryan Reaves, kterému v Torontu zbývá poslední rok ze tříleté smlouvy s cap hitem 1,35 milionu dolarů, se v minulém ročníku většinou nevešel do sestavy Leafs a čekalo se, jak s ním vedení naloží. V NHL má ale stále jméno, a to zejména díky fyzickému stylu, 1 100 trestným minutám, a pověsti bitkaře. V dresu San Jose má přinést energii, tvrdost a především zkušenosti. Generální manažer Mike Grier uvedl, že právě tyto atributy Sharks do kabiny potřebují.

Na oplátku zamířil do Toronta čtyřiadvacetiletý bek Henry Thrun, jenž v minulé sezoně za San Jose odehrál 68 zápasů a zapsal 12 bodů a je stále považován za obránce s potenciálem a může poskytnout Maple Leafs levnou a efektivní možnost do šířky obrany.

Ve druhé výměně šel o dům dál další obránce. Matt Dumba se po nevýrazné sezoně v Dallasu stěhuje do Pittsburghu. Dumba v základní části posbíral jen 10 bodů a v play-off se do hry vůbec nedostal. Stars tak využili příležitosti, jak se zbavit jeho 3,75milionového cap hitu a uvolnit si prostor pod platovým stropem. Součástí balíčku byl i výběr ve druhém kole draftu 2028, což jen podtrhuje snahu Dallasu celou situaci urychleně vyřešit.

Pittsburgh si připsal další volbu do budoucna – už teď má tři výběry ve druhém kole draftu 2026, dva v roce 2027 a po této výměně také dva v roce 2028. Pro Dumbu ale cesta do sestavy Penguins nebude jednoduchá. Na pravé straně obrany mají Letanga, Karlssona a Cliftona. Je však známo, že klub už v minulosti zvažoval odchod Erika Karlssona a není vyloučeno, že k tomu dojde právě během tohoto léta.

Opačným směrem zamířil Vladislav Koljačonok, čtyřiadvacetiletý obránce s 14 body v 74 zápasech NHL. Pro Dallas představuje levnou variantu do obrany, schopnou naskočit v případě potřeby.

