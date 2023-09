Torey Krug baží s Blues po úspěchu! O případném stěhování nechce ani slyšet

Minulá sezona St. Louis rozhodně nepatřila k těm nejpovedenějším. Tým zůstal pod postupovými pozicemi a předčasně začal s výprodejem hvězd. Jedna z hlavních tváří týmu doufá v enormní zlepšení. Přestože se dlouho spekulovalo o tom, že sám Krug nakonec svolí k výměně, tak podle posledních informací toto téma rozhodně není a ani nebude na pořadu dne.

„Rozhodl jsem se zůstat tady,“ řekl v jednom z rozhovorů dvaatřicetiletý obránce, který začíná čtvrtou sezónu ze své sedmileté smlouvy na 45,5 milionu dolarů, kterou podškrábnul 9. října 2020. V ní má navíc doložku o nevyměnitelnosti, které se nehodlá vzdát.

„Chci být součástí této sestavy!“

„Miluji hraní za toto město a nošení dresu Blues!“

V minulé sezóně skončili Blues 14 bodů za Winnipegem Jets a bylo to poprvé, co vynechali play-off od roku 2018. St. Louis udělalo několik kroků, aby co nejvíce vyztužilo soupisku. Především získalo z Philadelphie útočníka Kevina Hayese, který už Letcům neseděl do koncepce přestavby.

Všichni doufají, že se tým i díky setrvání Kruga příští sezonu herně zvedne.

„Je to neuvěřitelný spoluhráč. Prostě chlap, který má v těle oheň. Jsme moc rádi, že ho máme na naší straně,“ řekl kapitán Blues Brayden Schenn.

Trenér St. Louis Craig Berube se novinářům svěřil, že během léta s Krugem několikrát o jeho plánech hovořil a byl spokojený s tím, co slyšel.

„Je to soutěživý kluk a je opravdu velký profík. Očividně tady chce hrát a líbí se mu tady. Líbí se mu i námi poskládaný tým a myslím, že je dobře připraven,“ řekl Craig Berube.

Krug sice ještě doléčuje zranění z tréninku, ale na začátek ročníku by měl být fit.

„Na začátek budu připravený,“ řekl Krug. „Je to trochu smůla, že jsem se při tréninku lehce zranil, ale na kempu bruslím a nyní máme ještě čas. Budu obezřetný a pracovat tak, abych byl do začátku prvního zápasu úplně zdráv.“

Share on Google+