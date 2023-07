TOP 3 kolonie Čechů v NHL: Zadina a Nosek zamíchali kartami. Co historie?

Slavné časy v Pittsburghu, Rangers, nebo třeba Arizoně? Kdepak, čeští hokejisté už za mořem dávno nemají takovou pozici, jako v předchozích desetiletích. Přesto však ještě najdeme několik týmů, kde se česky domluvíte alespoň v jednom koutu kabiny. Zatímco detroitská parta se rozpadla, dvě nové v NHL vznikly.

Mezi lety 2009 a 2011 hrálo za Phoenix Coyotes hned pět Čechů. Ještě větší legie ale vznikaly okolo Jaromíra Jágra. V sezoně 2005/06 táhlo Rangers do play off sedm Čechů, všichni s klíčovou rolí v týmu.

„Mluvilo se tam spíš česky, protože jsme byli ve většině. V kabině hrály české písničky, navíc se nám dařilo, vyhráli jsme divizi, takže nikdo nemohl nic říct. Byl to takový český mančaft,“ vzpomínal Martin Ručinský.

A co teprve Pittsburgh na přelomu tisíciletí! Jedenáct borců ze své země tehdy trénoval Ivan Hlinka, společně došli až do finále konference.

To Boston letos nezvládl už první kolo. Přesto patří do našeho výběru týmů, které se díky krajanům vyplatí sledovat.

Boston Bruins

Na východním pobřeží USA se Čechům vždycky líbilo. Největším symbolem organizace je každopádně David Krejčí. Jeho význam si plně uvědomíte při pohledu na počet zápasů za Boston.

1032… Jen o dvacet víc má současný GM Don Sweeney. A výš jsou pouze legendy Bergeron, Bucyk a Bourque. Otázkou ale zůstává, jestli Krejčí bude ještě v kariéře pokračovat. Pro Hokej.cz nevyloučil ani možnost návratu do Evropy.

Kromě Tomáše Noska, se kterým Bruins nepodepsali novou smlouvu, by tak Medvědi přišli o dalšího Čecha. Okolo Davida Pastrňáka, třetího muže ligové produktivity, zůstávají ještě Pavel Zacha, Jakub Lauko a Jakub Zbořil.

Zacha má za sebou životní sezonu, o průlom mezi elitu se už delší dobu snaží právě Lauko se Zbořilem. Zatím sbírají NHL starty po desítkách.

San Jose Sharks

Loni v říjnu začínali Žraloci sezonu v Praze, už tehdy ale bylo jasné, že jde o outsidery celé soutěže. I s českými hokejisty v sestavě.

Tomáše Hertla a Radima Šimka na konci ledna ještě doplnil Martin Kaut, odchovanec Žďáru nad Sázavou v prvním týmu Sharks odehrál jen devět utkání (zvládl v nich pět bodů). A tak se Kaut radši rozhodl pro návrat do Pardubic.

Paradoxně ho v Kalifornii vystřídá kamarád a bývalý spoluhráč z Dynama i juniorských reprezentací Filip Zadina. Jeho situace byla jiná, za každou cenu chtěl opustit Detroit. Nakonec se dohodl na rozvázání platného kontraktu a podepsal právě v San Jose – na rok a 1,1 milionu dolarů.

„Raději jsem chtěl někam jinam, abych dostal příležitost a dokázal sám sobě, že jsem stále stejně dobrý hráč jako dřív,“ řekl Zadina, pro kterého hrála roli i přítomnost Tomáše Hertla.

„Byl jedním z důvodů, proč jsem do San Jose chtěl,“ přiznal. „Je jedním z nejlepších centrů v lize. Kdybych dostal šanci si s ním zahrát v jedné lajně, byl bych nadšený. Hned, co jsem podepsal, se mi sám ozval.“

Hertl před rokem prodloužil se Sharks až do roku 2030, kdy mu bude 36 let, a v klubu by tak klidně mohl ukončit kariéru.

Žraloci na farmě mají ještě jednadvacetiletého Adama Rašku, který za dvě sezony zvládl osm startů v NHL.

New Jersey Devils

Zatím nejlepší sezonu v NHL má za sebou Vítek Vaněček. Během základní části se na něj New Jersey mohlo spolehnout, stal se jasnou jedničkou týmu. A navzdory nepovedenému play off může s týmem mířit vysoko.

I díky Ondřejovi Palátovi. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu sice v říjnu musel na operaci třísel, i tak ale v 61 utkáních zapsal 30 bodů. A neocenitelný je zejména díky své práci na hřišti.

Podobně jako Tomáš Nosek, jeho nový spoluhráč. „Mojí prioritou je zůstat v NHL,“ říkal centr, který si po Las Vegas zamiloval také Boston. Jenže si přál alespoň dvouletou smlouvu, která nepřišla – Boston po příchodech Jamese van Riemsdyka nebo Milana Lucice už neměl tolik prostoru pod platovým stropem.

Jersey prostor našlo. A Nosek je do třetí nebo čtvrté formace Devils slušnou posilou. Vyniká hlavně v oslabeních, kde je lepší než 96 procent ostatních hokejistů v NHL!

Nyní tak ochutná další štaci na východním pobřeží USA. Zase v české partě.

Další čeští spoluhráči:

Ottawa Senators: Dominik Kubalík, Jiří Smejkal + Tomáš Hamara (AHL).

Anaheim Ducks: Lukáš Dostál, Radko Gudas.

