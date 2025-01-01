TOP 10 stále volných hráčů v NHL. Nechybí ani český bek

11. srpna 1:04Marek Hedbávný
Trh s volnými hráči se v NHL otevřel 1. července, nejen tahle desítka plejerů od té doby čeká na budoucí angažmá. Řada z nich přitom nemá o nabídky nouzi, akorát si dávají na čas. Řeč je především o Mattu Grzelcykovi a Jacku Roslovicovi (na úvodní fotce).
Ilja SAMSONOV (G, 28 let)
Ruská brankářská škola je momentálně nejlepší na světě, zrovna Samsonov ale nedokázal v NHL naplno prorazit. Kvalitní jedničkou není, nevyrovnanost výkonů ho možná dožene k návratu do vlasti.
Alexandar GEORGIJEV (G, 29 let)
Bulharský rodák kariérní šanci v podobě jedničky u ambiciózních Avalanche nevyužil a odešel. Na NHL nedostačující formy (úspěšnost zákroků měl pod 88 %) tak trochu využilo San José, které toužilo po nejhorší příčce v tabulce, a tím pádem v největší šanci na první draftovou volbu. V minulosti sice Georgijev dovedl dlouhodobě podávat spolehlivé výkony, odteď se však musí smířit s rolí náhradníka a nízkou smlouvou.
Matt GRZELCYK (O, 31 let)
Poslední volný obránce, který by nebyl jenom doplněním sestavy – někdejší Pastrňákův parťák z Bostonu po první změně angažmá ohromil čtyřiceti body, v trápícím se Pittsburghu navíc nepropadal ani v defenzivě. Predikuje se mu kontrakt okolo čtyř milionů dolarů ročně.
Jan RUTTA (O, 35 let)
Mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu je delší dobu spojovaný s pražskou Spartou, i díky své vysoké postavě a pravému držení hole by ale ještě mohl sehnat smlouvu v NHL. Na jeho bruslení totiž není znát, že o prázdninách slavil 35. narozeniny.
Tyson BARRIE (O, 34 let)
Jméno, co má zvuk, jenže... Pryč jsou ty časy, kdy sbíral padesát bodů a patřil k ofenzivní elitě v NHL. A když už není tolik produktivní, jsou víc a víc vidět jeho rezervy při bránění. Těžko říct, zda už neodehrál poslední zápasy v soutěži.
Jack ROSLOVIC (Ú, 28 let)
Největší ryba na aktuálním trhu. O Roslovice je zájem, na stole má údajně nabídku od šesti klubů včetně slavného Toronta. Ročně by si mohl vydělat přes čtyři miliony dolarů, v uplynulém ročníku za Carolinu totiž vstřelil kariérních dvaadvacet branek.
Victor OLOFSSON (Ú, 30 let)
V Buffalu ještě nedávno atakoval třicetigólovou hranici, jenže NHL se čím dál víc ubírá směrem silových hráčů, takže to 180 centimetrů vysoký Švéd se sháněním budoucího angažmá nemá snadné. Jeho letošní bilance 17+16 z 65 zápasů za Vegas přitom není vůbec špatná.
Luke KUNIN (Ú, 27 let)
Důrazný forvard může zalepit díru ve čtvrté formaci, rok co rok navíc přispěje deseti góly v základní části. V San José letos dělal asistenta kapitána, na smlouvu přesto čeká i v polovině srpna.
Robby FABBRI (Ú, 29 let)
V nováčkovské sezoně ohromil patnácti body v play off, nadějně rozjetou kariéru však ovlivnila zranění. Když St. Louis získalo Stanley Cup, neměl už v týmu takovou roli jako dřív. Pořád je to ale borec, co při dobrém zdraví doručí patnáct gólů. Ona podmínka "při dobrém zdraví" ale asi dost zájemců odrazuje...
Max PACIORETTY (Ú, 36 let)
Někdejší kapitán Montréalu poslední dobou podepisuje roční smlouvy a marně se na konci kariéry snaží o zisk premiérového Stanleyova poháru. Herně pořád na NHL stačí, vždyť na jaře v play off získal osm bodů a v produktivitě Maple Leafs skončil čtvrtý.
