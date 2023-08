Tomu se říká sebevědomí! Máme na Stanley Cup, myslí si Power

O Buffalu se hovoří čím dál víc. Nicméně konečně v dobrém světle. Sabres se v minulé sezoně dařilo, našlo si spoustu sympatií. V létě je ohledně tohoto týmu zase živo ve spojitosti s možným angažováním Patricka Kanea. Sebevědomí týmu tedy roste, obránce Owen Power věří, že jeho tým je schopen velkých věcí.

"Upřímně si myslím, že si můžeme útočit na Stanley Cup. Takový postoj tu mají všichni. Musíme ho mít," řekl Power, jeden z nejlepších mladých obránců ligy. "Je to jednoduché. Pokud budeme denně dřít a zlepšovat se, na konci sezony se nám to vrátí. Vzhledem k tomu, jak jsme mladí, máme potenciál se v průběhu roku zlepšovat.“

Sabres skončili v minulé sezoně jeden bod za Floridou v boji o poslední postupové místo, čímž prodloužili své čekání na vyřazovací boje na 12 sezon. Jejich 91 získaných bodů však bylo o 16 více než v předešlém ročníku. Což není malé číslo.

Buffalo v minulé sezóně nastřílelo 293 gólů, což bylo třetí nejlepší číslo v lize. Problém byl zřejmý, a to inkasovaných 297 branek, což byl sedmý nejvyšší počet v lize.

Za tímto účelem se Sabres v létě zaměřili na doplnění defenzivy nejen početně, ale také s ohledem na zkušenosti. Podepsali tříletou smlouvu s Connorem Cliftonem a roční smlouvu na s Erikem Johnsonem.

"Myslím, že jako tým vstupujeme do dalšího ročníku sebevědomě," dodal Power.

Dvacetiletý hráč, který byl jedničkou draftu 2021, získal v minulé sezoně 35 bodů (4 góly, 31 asistencí), přičemž na ledě strávil v průměru 23:48 minut. V hlasování o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL se umístil na třetím místě za útočníkem Seattlu Mattym Beniersem a brankářem Edmontonu Stuartem Skinnerem.

Velkou pomocí bylo také to, že mohl každý den sledovat spoluhráče z obrany Rasmuse Dahlina. Dahlin, jehož si Sabres vybrali jako jedničku draftu 2018, se v minulé sezoně se 73 body v 78 zápasech umístil na pátém místě mezi obránci NHL.

"Bylo to úžasné," řekl Power o učení od Dahlina. "Je to někdo, koho jsem mohl sledovat a snažit se ukrást spoustu věcí z jeho hry a zkusit je přidat do té své. Mám štěstí, že mám po boku člověka, který si prošel tím samým, co já, jen je už o něco dál."

Power má sice velká očekávání, ale chápe, že v Atlantické divizi, kde jsou Boston, Tampa Bay, Toronto a Florida, z nichž každý v posledních dvou sezonách postoupil do play off, a Ottawa s Detroitem, nebude snadné postoupit. Je však připraven tuto výzvu přijmout.

"Bude to sranda," řekl Power. "Kdykoli můžete hrát proti nejlepším týmům ligy a bojovat o místo v play off, je to výzva. Moc se na to těším a vím, že celý tým to má stejně."

