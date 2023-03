Tomu se říká návrat! Carlson po děsivém zranění zazářil dvěma body

Když se o víkendu psalo o tom, že by si obránce Washingtonu John Carlson ještě v této sezoně rád zahrál, mnozí si možná klepali na čelo. Před Vánoci totiž dostal dělovku pukem přímo do obličeje, šlo o komplikované zranění. Carlson je ale velký srdcař. Na led se vrátil a zářil!

Capitals v noci na pátek zdemolovali Chicago 6:1 a John Carlson zapsal v prvním utkání po zranění gól a asistenci.

Byl to prostě jeho zápas. Ještě před utkáním zářili všichni jeho spoluhráči nadšením, v kabině panovala parádní atmosféra.

Ovšem nejen v kabině, ale také v hledišti. Trenér Capitals Peter Laviolette zařadil zkušeného obránce do úvodní pětky, Carlson si tak mohl vychutnat, jak hlasatel v aréně čte jeho jméno a fanoušci vášnivě aplaudují.

„Bylo to od fanoušků moc hezké,“ byl pak rád po zápase. „Je jedno, čím si kdo projde, tohle by prostě nabudilo každého. Byl to výjimečný moment.“

Big round of applause for John Carlson, who is returning to the #Caps’ lineup from a scary head injury. pic.twitter.com/yRDg5d2q7o — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) March 23, 2023

V zápase pak Carlson fungoval tak, jako kdyby ani žádná pauza nebyla. Rval se o puky, sprintoval tam a zpátky. Přišla také jedna asistence v přesilovce a v poslední třetině také konečně gól. Vždyť tento pocit Carlson zažil poprvé od 3. prosince.

„Bylo to lepší, než jsem doufal. Takhle nervózní jsem nebyl hodně dlouho,“ přiznal po zápase. „Ale i tak to mohlo být lepší. Hlavou mi vrtá spousta akcí, byť to byly malicherné věci. Vlastně mě má některá rozhodnutí celkem štvala, protože šlo o primitivní věci. Nicméně s dokonalým výkonem jsem nepočítal, to snad ani nejde.“

Kdo ví, možná kdyby Carlson nechyběl, byli by teď Capitals v úplně jiné pozici. O play off se stále musí prát, situace nevypadá dvakrát růžově.

„Je to obránce číslo jedna, chyběl nám,“ přiznal útočník Dylan Strome. „Viděli jste, s jakým přehledem hraje. Jak rychle se rozhoduje.“

