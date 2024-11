Tomasino začíná novou kapitolu. Od zapomnění v Nashvillu k šanci vedle Malkina

Pittsburgh Penguins získali mladého útočníka, který touží po novém začátku. Philip Tomasino, původně první volba Nashvillu Predators z draftu 2019 (24. celkově), má za sebou několik let neuspokojivých výsledků. Nyní přichází do Pittsburghu, aby restartoval svou kariéru a ukázal, proč byl kdysi považován za jednu z nadějí NHL.

Tomasino dorazil do Pittsburghu výměnou za výběr ve čtvrtém kole draftu v roce 2027. Po svém prvním tréninku s týmem se netajil nadšením. „Je to vzrušující. Od začátku kariéry jsem byl v Nashvillu, takže je to jiné, ale skvělé. Pittsburgh je úžasné hokejové město. Vždycky jsem si užíval hrát tady. Teď se těším na to, co přijde.“

Trenér Mike Sullivan se netají tím, že Tomasino odpovídá filozofii Penguins zaměřené na příchod mladších, talentovaných hráčů. „V jiném prostředí mohou hráči najít svou hru a zazářit,“ řekl Sullivan. „Je mladý a už ukázal potenciál být klíčovým hráčem. Hodí se do naší strategie přivádět mladé hráče a posílit konkurenceschopnost týmu.“

Během uplynulé sezony čelil Tomasino kritice od tehdejšího trenéra Nashvillu Andrewa Brunettea, který poukazoval na jeho nedostatky. „Jsou momenty, kdy na něj nemůžete plně spoléhat v těžkých zápasech,“ řekl Brunette letos v únoru. V úvodu této sezony byl Tomasino vynechán ze sestavy Predators ve více než polovině zápasů, což jasně ukázalo, že v Nashvillu pro něj místo není.

Tomasino přiznal, že Pittsburgh byl jeho oblíbený tým, když vyrůstal. A teď má šanci hrát po boku hvězd, které obdivoval jako dítě. „Je to legenda. Sledovat Crosbyho a Malkina bylo moje dětství. Být s ním v jedné lajně je neuvěřitelné,“ usmíval se Tomasino.

Během tréninku nastoupil právě po Malkinově boku, což pro mladého útočníka představuje obrovskou příležitost. Trenér Sullivan zdůraznil, že mu dá čas na adaptaci a věří v jeho hokejovou inteligenci a schopnost rychle se zapojit do struktury Penguins.

V nováčkovském ročníku 2021/22 přitom Tomasino ukázal svůj potenciál, když v 76 zápasech zaznamenal solidních 32 bodů (11 gólů, 21 asistencí). Penguins doufají, že změna prostředí vrátí Tomasina na úroveň, kterou předvedl jako nováček. A pro samotného hráče je tento přesun šancí začít znovu. „Poslední dva roky nebyly podle mých představ, ale teď se dívám dopředu. Jsem opravdu nadšený a připravený ukázat, co ve mně je,“ uzavřel Tomasino.

