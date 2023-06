Tohle už jsme zažili! Pořád si věříme, zní z kabiny Panthers

Pro Floridu to není nic nového. Prohrávat 1:3 a jet na venkovní stadion, kde může být vše u konce? Tím si Panthers prošli před pár týdny, když byli blízko vyřazení s Bostonem. Po sobotní prohře s Vegas se situace opakuje.

I když vypadá situace bledě, Panthers svou kůži nedají zadarmo.

„Pořád si věříme,“ řekl obránce Floridy Brandon Montour. „Je dobré, že se nám to povedlo už dříve, takže víra tam musí být. To je jediná cesta, jak z toho ven. Samozřejmě jsme v průšvihu, ale v týmu máme bojovného ducha.“

Panthers se proti Bostonu zvedli, vyhrnuli rukávy a vyhráli třikrát za sebou proti týmu, který měl nejlepší základní část v historii NHL.

„Během příštích dvou dnů si určitě budeme vyprávět příběhy, které nám připomenou úroveň energie, s jakou jsme nastoupili do pátého zápasu v Bostonu,“ řekl trenér Paul Maurice.

Dokážou to však zopakovat? „Už jsme v takové situaci byli,“ ví gólman Bobrovskij.

Nabízí se otázka, co faktor X, alias Matthew Tkachuk. Ten totiž nehraje v pohodě – to, že ho limituje zranění, je očividné. Tkachuk se o tom ale odmítl bavit. Místo toho střádá plány.

„Tehdy jsme měli jednoduchý plán,“ řekl Tkachuk. „Vletět tam, dát Bostonu první gól. Dostat to do prodloužení. Čím déle zápasy proti všem těmto týmům trvají, tím větší tlak se na ně začíná přesouvat. Takže když jedeme do Vegas, čím déle to trvá, čím déle se hraje, čím déle série trvá, veškerý tlak se přenáší na ně.“

Tak to začíná. Jedna výhra a pak další a další. „Musíte vyhrát čtyři,“ dodal kapitán Aleksander Barkov. „Zatím mají jen tři. Chceme dostat sérii zpět na Floridu.“

A přikyvuje i Tkachuk: „Musíme vyhrát a vrátit se na domácí stadion. Stejné to bylo s Bostonem. Zatímco Bruins asi už mysleli na další kolo, my jsme mysleli jen na další zápas. Teď uděláme to samé, nic jiného nám nezbývá.“

