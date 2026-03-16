Tohle strašně bolí, smutní Tkachuk. Ottawa po vyřazení čelí otázkám, co dál

26. dubna 10:00David Zlomek
Senátoři z Ottawy prožili sezonu plnou zvratů, která skončila tím nejtvrdším možným způsobem, a sice bleskovým vyřazením 0:4 na zápasy od Caroliny. Sobotní prohra 4:2 definitivně zhasla naděje týmu, který věřil, že letos může v play-off dokázat velké věci.
„Tohle fakt strašně bolí,“ hlesl kapitán Brady Tkachuk, který po zápase jen těžko potlačoval slzy. Přestože Ottawa bojovala s ranami osudu i nepřízní štěstěny, realita je neúprosná: v celé sérii ani jednou nevedla a její ofenzivní hvězdy v klíčových chvílích mlčely. Tkachuk vyšel bodově naprázdno a Tim Stützle si připsal jedinou asistenci. „Pro kreativní hráče to byla nesmírně těžká série,“ snažil se své lídry bránit trenér Travis Green.
Největší bolestí Ottawy se staly přesilovky, které má na starosti klubová legenda Daniel Alfredsson. Bilance 1 využitá z 21 pokusů v sérii (a tragických 1 z 9 v posledním zápase, včetně dvou nevyužitých výhod pěti proti třem) byla pro výsledek určující. Tkachuk přiznal, že právě neschopnost v početní výhodě stála tým celou sérii.
Green sice poukazoval na extrémní smůlu a fakt, že tým musel kvůli zraněním protočit deset obránců ve čtyřech zápasech, ale ani to neomlouvá neschopnost prosadit se proti agresivnímu oslabení Hurricanes. „Mít k dispozici Sandersona a Zuba, byl by to obrovský rozdíl. Ale to jsou jen kdyby,“ dodal kouč, který i přes debakl 0:4 paradoxně tvrdí, že tým udělal oproti loňskému vyřazení v šesti zápasech „mnohem více kroků vpřed“.
Jediným skutečným pozitivem série byl výkon brankáře Linuse Ullmarka. S úspěšností zákroků 93,2 % ukázal, že je mužem na svém místě a že se na něj Ottawa může v příští sezóně spolehnout. „Vypadal jako gólman, se kterým můžete vyhrát Vezinu i Stanley Cup. Byl výjimečný,“ chválil ho Green.
Teď je dle portálu Sportsnet řada na generálním manažerovi Stevu Staiosovi, aby odpověděl na palčivé otázky: Co s Tkachukem, kterému zbývají dva roky do konce smlouvy? Podepsat opory jako Artěm Zub a Drake Batherson (který byl se 4 body nejlepším útočníkem série), nebo říznout do kádru hlouběji?