Tohle spojení funguje! Začínáme jednat o smlouvě, říká Chychrun

Jakob Chychrun se po svém přestupu z Ottawy do Washingtonu okamžitě zabydlel. Šestadvacetiletý obránce v dresu Capitals exceluje, když v 48 zápasech nasbíral 33 bodů (13+20). Není proto divu, že obě strany mají zájem o pokračování spolupráce.

Chychrunovi zbývá poslední rok smlouvy s platem 4,6 milionu dolarů a v létě se může stát nechráněným volným hráčem. Už dříve uvedl, že si hraní v D.C. užívá. Nyní potvrdil, že jeho agent zahájil jednání s vedením Caps o prodloužení smlouvy.

„Je to tak,“ přiznal Chychrun. „Nechci se pouštět do detailů, ale zatím to není nic zásadního. Teprve jsme začali.“

Chychrunovým agentem je Andy Scott, který zastupuje také hvězdy jako Leon Draisaitl, Mikko Rantanen nebo Patrik Laine. Právě Scott loni dojednal Draisaitlovu osmiletou smlouvu za 112 milionů dolarů, která z něj udělala nejlépe placeného hráče NHL.

Podle Elliotta Friedmana Capitals čekali na potvrzení vývoje platového stropu, než začnou jednání naplno. Minulý týden NHL oznámila, že cap v příští sezoně vzroste o 7,5 milionu na 95,5 milionu, což vytváří prostor pro vyšší kontrakty. Odborníci z AFP Analytics odhadují, že Chychrunova nová smlouva by mohla být sedmiletá na 54,9 milionu dolarů (tedy roční plat 7,84 milionu).

Sám Chychrun se v novém týmu cítí skvěle a pochvaluje si jak herní styl Capitals, tak partu v kabině. „Je tu skvělá skupina kluků. Hrajeme dobrý hokej a užívám si to. Myslím, že jsem si rychle zvykl,“ řekl.

Velkou roli hraje i to, že Chychrun má ve Washingtonu několik blízkých přátel. S útočníkem Brandonem Duhaimem vyrůstal, s Dylanem Stromem dříve bydlel a v Arizoně spolupracoval s asistentem Scottem Allenem. Asistent trenéra Kirk Muller je navíc rodinný přítel.

Capitals mají exkluzivní právo vyjednávat s Chychrunem až do 30. června. Pokud by se nedomluvili, mohl by podepsat jinde maximálně sedmiletý kontrakt, pokud by ovšem Washington nesouhlasil se sign-and-trade výměnou. S ohledem na jeho výkony i spokojenost v týmu se ale zdá pravděpodobnější, že se Chychrun v hlavním městě USA zdrží mnohem déle.

