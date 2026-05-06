Tohle si musíme užít, radují se v Carolině. Z Montrealu zní hrdost

30. května 10:00David Zlomek
Hokejisté Caroliny Hurricanes suverénním způsobem dokráčeli do finále Stanley Cupu. V pátém zápase finále Východní konference nedali šanci Montrealu Canadiens, na domácím ledě zvítězili jednoznačně 6:1 a celou sérii ovládli poměrem 4:1 na zápasy. Hurricanes si zahrají o nejcennější hokejový grál poprvé od roku 2006, kdy slavný pohár nad hlavu zvedl jako kapitán jejich současný trenér Rod Brind’Amour. V boji o titul je nyní čeká Vegas Golden Knights, série odstartuje v noci na středu.
Hurricanes prožívají snové play-off. Po úvodním zaváhání a prohře 2:6 v prvním utkání s Montrealem zařadili vyšší rychlostní stupeň, vyhráli čtyři zápasy v řadě a jejich celková bilance v letošních vyřazovacích bojích je úctyhodná: 12 výher a pouhá jedna porážka.
„Teď je těžké to vůbec nějak vstřebat,“ usmíval se po postupu kouč Rod Brind’Amour. „Je to zvláštní pocit, protože celá tahle kabina od začátku věřila, že přesně sem patříme. Byla to dlouhá cesta a já jsem na kluky nesmírně hrdý. Je skvělé, že se ta práce vyplatila. Pochopitelně je před námi ještě jedna obrovská překážka, ale tuhle chvíli si chci prostě užít.“
Carolina o svém triumfu rozhodla už v první třetině, kterou ovládla třígólovým rozdílem. Defenzivní mašina Caroliny Canadiens k ničemu nepustila, což dokonale odráží i celková statistika střely na branku v sérii, kterou Hurricanes ovládli drtivým poměrem 167:89. Ve druhé třetině zvýšil po dalším Hallově závaru Jackson Blake už na 4:0 a v závěru využil přesilovku Shayne Gostisbehere. Český brankář Jakub Dobeš dělal v brance Montrealu, co mohl, si připsal 24 zákroků, ale rozjetému útoku domácích čelil často osamocen.
Mladý tým Montrealu po náročném tažení play-off kousal porážku těžce, ale s hlavou vztyčenou. „To, co se stalo, samozřejmě mrzí,“ hlesl kapitán Canadiens Nick Suzuki. „Myslel jsem, že předvedeme o něco lepší výkon, ale pořád jsem na náš tým a na to, co jsme letos dokázali, hrdý. Kluci bojovali až do konce, máme za sebou tři nesmírně vyčerpávající kola. Když se podívám na celou sezónu, vidím v ní spoustu pozitiv.“
Jeho slova podpořil i trenér Martin St. Louis, který věří, že neúspěch jeho svěřence posune dál. „Na tomhle budeme stavět. Z nezdarů se člověk naučí mnohem víc než z úspěchů.“
Na druhé straně naopak září gólman Frederik Andersen, který k postupu přispěl 23 zákroky a stal se teprve třetím brankářem v historii NHL, jenž dokázal vyhrát 12 z prvních 13 zápasů v jednom play-off. Velkou zásluhu na postupu má také pětibodový Taylor Hall. „Musíte před ním smeknout. Když k nám přišel, řekl: 'Udělám cokoliv, co tým potřebuje.' A hraje neuvěřitelně,“ uzavřel Brind’Amour na adresu zkušeného forvarda, který se po 16 sezonách v lize dočkal svého prvního finále.