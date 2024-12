Tohle se Tortorellovi líbit nebude… Mičkova vyloučili ze zápasu, on rozdával podpisy

Matvej Mičkov, talentovaný křídelník Philadelphie Flyers, znovu ukázal, že jeho hvězda stoupá nejen na ledě, ale i mimo něj. Během nedělní prohry 2:4 s Utahem zaznamenal asistenci, ale to, co na sebe strhlo největší pozornost, se odehrálo až těsně před koncem utkání.

S 16 sekundami do závěrečné sirény se Mičkov zapletl do potyčky s centrem Utahu Barrettem Haytonem. Po výměně několika ran byl vyloučen za hrubost a obdržel desetiminutový osobní trest. A právě během odchodu z ledu přišel okamžik, který teď koluje sociálními sítěmi.

Když mířil směrem do šatny, zastavil se u fanouška, který stál poblíž střídačky Flyers. Mičkov se natáhl pro bílou plastovou láhev s logem Flyers, kterou následně podepsal černým fixem a věnoval ji fanouškovi. Klip, který zachytila NBC Sports Philadelphia, ukazuje, jak bezproblémově všechno vypadá.

V NHL se podobné kousky nevidí každý den. A proto začala kolovat otázka, jak asi v kabině reagoval trenér John Tortorella, který je známý svým přísným přístupem a na podobné výstřelky reaguje často podrážděně.

Vzhledem k jeho reputaci by se nabízelo, že si tento neobvyklý moment vyslouží nějakou jeho ostrou poznámku. Ale vypadá to, že Mičkovovi tohle tentokrát projde.

Mimochodem, Tortorella sám má za sebou historky spojené s interakcemi s fanoušky – například když během svého působení v Columbusu odmítl selfie s divákem sedícím těsně za střídačkou, což vyústilo v sérii komických pokusů přitáhnout trenérovu pozornost.

When Matvei Michkov got tossed out of the game with 16.3 seconds left tonight, he signed an autograph for a fan before leaving ????????#Flyers pic.twitter.com/evSqNANRvM