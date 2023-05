Tohle se kouše těžko. Budoucnost? Sám nevím, smutnil Bergeron

Hráči Bostonu Bruins po vyřazení hledali těžko slova. Není se co divit. Nejsou prvním ani posledním týmem, který zjistil, že play off je jiná soutěž. Velké zklamání to bylo i pro Patrice Bergerona. Ten už zažil mraky úspěchů, tohle ale hodně bolí. Dost možná to ovlivní i jeho budoucnost.

Kapitán Bostonu po prohře v sedmém zápase uvedl, že si v následujících dnech bude muset promluvit se svou rodinou a rozhodnout se, zda odehrál svůj poslední zápas v NHL.

„Vezmu si nějaký čas, promluvím si s rodinou a podle toho se zařídím,“ řekl Bergeron. „Právě teď je těžké cokoli hodnotit. Samozřejmě jsme šokovaní a zklamaní.“

Po skončení nedělního zápasu v TD Garden stál Bergeron u vchodu do tunelu a se slzami v očích objímal každého ze svých spoluhráčů. Poslední a nejdelší objetí bylo vyhrazeno Bradu Marchandovi, který po jeho boku strávil více než deset let.

Na závěr zvedl hůl k divákům v TD Garden a poděkoval jim za podporu. „Teď to bolí, takže budu muset ustoupit a s rodinou o tom s odstupem času popřemýšlet,“ dodal Bergeron.

Bergeron prozradil, že má vyhřezlou ploténku, která ho v sérii proti Panthers výrazně omezovala. První čtyři zápasy vynechal.

„Těžko teď říct,“ řekl o svém zdravotním stavu. „Snažil jsem se vrátit co nejdřív. Není to nic moc, ale není to něco, na co bych se chtěl vymlouvat. Každý během play off bojuje se spoustou věcí.“

Je jasné, že budoucnost teď Bergeron asi řešit nebude. V podstatě se tak opakuje scénář z minulého roku. Také kousal zklamání a také mu končila smlouva.

V tomto ohledu mohou být Bruins v klidu, jelikož je jasné, že Bergeron žádného rivala neposílí. Buď ukončí kariéru, nebo to ještě jednou zkusí. Jak také zkušený borec naznačil, bude se rozhodovat i na základě zdraví.

„Je na něm, aby se rozhodl a udělal to, co uzná za vhodné,“ řekl Marchand. „Ale ať už se rozhodne jakkoli, ať už bude znovu hrát, nebo ne, naše pouto bude trvat celý život.“

