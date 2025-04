Tohle nešlo ustát! Laviolette už není koučem Rangers, dostal padáka

Katastrofální sezona New York Rangers má svého prvního obětního beránka – Peter Laviolette byl odvolán z funkce hlavního trenéra. Po dvou sezonách s naprosto odlišným průběhem přichází zlom: loni Presidents’ Trophy a finále Východu, letos promarněný ročník a play off jen v televizi. Vedení klubu v čele s generálním manažerem Chrisem Drurym potvrdilo jeho konec v sobotu. Skončil i asistent Phil Housley, zatímco Dan Muse a Michael Peca dostanou možnost ucházet se o nové trenérské posty.

„Osobně mám k oběma obrovský respekt,“ řekl Drury na Zoom hovoru s novináři. „Dali organizaci všechno. Ale zkrátka jsme nesplnili očekávání. Padli jsme napříč všemi oblastmi. A nikdo z nás to nebere na lehkou váhu.“

Drury přiznal, že vina neleží jen na lavičce. „Naši fanoušci si zaslouží víc. A to začíná u mě. Musím odvést lepší práci, abych dal hráčům i trenérům šanci uspět. Rozhodl jsem, že je třeba nový hlas za střídačkou, ale každý – od vedení po hráče – musí převzít odpovědnost.“

Rangers po loňském úspěchu sklouzli do hluboké herní i organizační krize. Výkony top jmen – Panarin, Zibanejad, Kreider, Fox, Lafrenière, Trocheck – byly hluboko pod průměrem, obrana kolabovala a mužstvo nedokázalo reagovat na vývoj zápasů. Laviolette navíc trval na systému osobního bránění, který nedával smysl vzhledem ke složení kádru. Kritika na jeho hlavu rostla, přidali se i hráči – včetně Calvina de Haana, Kaapa Kakka nebo Jimmyho Veseyho, kteří nesli nelibě, že byli často odstavení bez jasného vysvětlení. Vrcholem bylo tiché odstavení top prospektu Gabea Perreaulta, který v závěru sezony proseděl tři zápasy jako zdravý náhradník.

Drury se snažil trenéra bránit: „Lavi byl velký zastánce komunikace. Vysvětloval hráčům, proč hrají, nebo nehrají, jaká je jejich role. Vím, že se snažil.“ Jenže snaha nestačila. Struktura hry zmizela, tréninky ztratily tempo a na ledě chyběl impuls, píše se v zámoří.

Otázky teď míří i na Druryho. Jediný, kdo o jeho osudu rozhodne, je majitel James Dolan, který podle zdrojů zvažuje aktivní roli při výstupních rozhovorech – podobně jako loni u basketbalových Knicks. Drury ale odmítl komentovat, zda má jistotu setrvání: „Nechci mluvit o soukromých rozhovorech s panem Dolanem. Můj fokus je udělat vše pro to, aby se organizace zlepšila.“

Laviolette tak odchází po dvou letech, s bilancí 93–59–11, ale s velkou skvrnou na poslední sezoně. Jeho budoucnost v NHL je nejistá – byla to už jeho šestá štace v lize, a přestože má Stanley Cup i zkušenosti, otázka je, zda někdo další ještě dá 60letému kouči důvěru.

Mezitím Drury rozjíždí třetí trenérský lov za čtyři roky. Podle dvou ligových zdrojů má být hlavním cílem Mike Sullivan z Pittsburghu. Pokud se ale Pens svého kouče nevzdají, může se do hry vrátit známé jméno – John Tortorella, který po konci ve Philadelphii podle všeho touží po návratu do New Yorku. Rangers o něj oficiálně neprojevili zájem, ale ví se, že Torts chce zpět.

„Mám oči dokořán,“ řekl Drury. „Nemám žádné přednastavené škatulky. Pokud bude nejlepší volbou trenér bez zkušeností, ať. Hledáme ten nejlepší možný fit. Chceme být zpět v play off. Budeme zvažovat spoustu variant.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+