Tohle není apríl! NHL se vrátí do Arizony, mají jasno v zámoří

4. dubna 12:00David Zlomek
Příběh hokeje v Arizoně, který mnozí po odchodu původních Coyotes do Utahu považovali za definitivně uzavřený, dostává zcela nové obrysy. Podle uznávaného insidera Darrena Dregera z TSN totiž komisař Gary Bettman za dvě desetiletí dokázal, že jeho oddanost tomuto trhu hraničí s posedlostí, a právě tato vytrvalost má být klíčem k budoucímu návratu ligy do pouště.
V diskuzi v pořadu Barn Burner Dreger poodhalil zákulisí Bettmanova uvažování a potvrdil, že liga neplánuje Arizonu opustit trvale. Hlavním faktorem neúspěchu totiž nebyl nezájem diváků, ale nešťastné umístění haly v Glendale a následné provizorium v univerzitní Mullett Areně, což Dreger označil za situaci, která zašla až za hranu únosnosti.
Debata o budoucnosti NHL v Arizoně se stočila k osobnosti komisaře Bettmana, který čelí tlaku miliardářů a nejmocnějších mužů hokeje, aby se změnil formát play-off. On je ale vytrvalý, nechce se současného modelu vzdát, a přesně na to naráželi diskutující.
Bettman totiž dokázal udržet Coyotes ve Phoenixu přes dvacet let. Tak vytrvalý je. „On je v tomhle vytrvalý, fakt je tomu oddaný. NHL se do Arizony vrátí. Vrátí se. Najdou si cestu zpět," má jasno Dreger.
Klíčem k úspěchu nové franšízy v poušti má být podle Dregera a dalších expertů především správná lokalita, o které se v kuloárech mluví už roky. Zatímco Glendale bylo pro fanoušky z bohatších částí aglomerace příliš z ruky, Scottsdale je vnímáno jako zlatý důl. „Byli jsme v té univerzitní hale a člověk si jen říkal, že je hrozné, kam až to zašlo. Protože kdyby se jedna hala prostě píchla do Scottsdale, byl by to vítěz,“ poznamenal moderátor, s čímž Dreger bez váhání souhlasil.