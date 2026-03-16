Tohle může McDavida vyhnat z Edmontonu. Hokejový svět se pře o rozhodujícím gólu Ducks

27. dubna 10:00

David Zlomek

Nedělní noc v Anaheimu pravděpodobně vejde do dějin jako moment, který buď zrodil novou dynastii Ducks, nebo definitivně rozbil tu edmontonskou. V čase 2:29 prodloužení útočník Ryan Poehling vystřelil Anaheimu vítězství 4:3 a vedení 3:1 v sérii, ale způsob, jakým byla jeho trefa uznána, vyvolal v hokejovém světě pozdvižení.

Puk se po střele z ostrého úhlu proplazil pod bruslí gólmana Tristana Jarryho, a přestože nikdo v hale ani u videa nemohl s jistotou říct, zda přešel čáru, rozhodčí na ledě gól uznali. Protože v Torontu nenašli nezvratný důkaz, že se tak nestalo, verdikt musel zůstat v platnosti.

Reakce expertů na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejslavnější insider Elliotte Friedman například napsal: „Vůbec netuším, jak to mohli na ledě odpískat jako gól. Žádný z rozhodčích nebyl za brankou.“

Friedmanův údiv sdílí i novinář Matthew Auchincloss, který načrtl černý scénář pro celou organizaci Oilers: „Pokud McDavid kvůli tomuto gólu odejde z Edmontonu, půjde o jeden z nejvýznamnějších výroků v historii NHL a nikdo z nás přitom netuší, proč to tak rozhodli.“ Tato kontroverze totiž přišla v momentě, kdy Edmonton, finalista Západní konference z posledních dvou let, čelí vyřazení už v prvním kole týmem, který osm let play-off ani neviděl. Navíc v momentě, kdy dal Connor McDavid s novou smlouvou organizaci obří šanci vybudovat něco velkého.

Zápas byl přitom jako na houpačce a Edmonton v něm ukázal mnohem lepší tvář než v předchozích duelech. Trenér Kris Knoblauch zariskoval a do branky poslal poprvé v sérii Tristana Jarryho. Ten chytal výborně, připsal si 34 zákroků a držel tým v naději i poté, co Anaheim smazal dvoubrankové vedení Edmontonu z první třetiny. Ve třetí třetině sice Evan Bouchard v přesilovce vrátil Oilers vedení, ale šest minut před koncem Jeffrey Viel srovnal.

Hrdinou večera se stal český gólman Lukáš Dostál. Ten v závěru regulérní hrací doby parádní předvedl zákrok, když vygumoval Connora McDavida v čistém úniku. Dostál si připsal 24 zákroků a dal základ pro kontroverzní tečku v prodloužení.

Další z mediálních osobností Jonny Lazarus k tomu poznamenal, že je sice snadné hádat, že puk čáru přešel, ale „přes Jarryho brusli to rozhodně nebylo vidět s jistotou.“ Uživatel Jason Brough zase naznačil, že rozhodčí podlehli psychologii: „Oslava hráčů Ducks musela rozhodnutí sudích ovlivnit. Nebyla šance, aby to viděli jasně.“

Aktuálně z nhl.cz

Stifler na bruslích, enfant terrible. NHL má novou superstar, kariéru jí změnila Praha

28. dubna 18:30

Chtějí vyhrát za každou cenu! Cassidy poprvé promluvil o „ráně pod pás“ od Vegas

28. dubna 16:00

Prostě nejdou odepsat! Crosby smazal nadšení Philadelphie, v hlavní roli Vladař

28. dubna 14:00

Tkachuk pod palbou po play-off. Vedení Senátorů se vyjádřilo i k možné výměně

28. dubna 12:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

