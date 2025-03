Tohle musíte vidět! Ullmark vytáhl zákrok sezony

Linus Ullmark předvedl v dresu Senators svůj nejlepší výkon sezony. Už v pondělí proti Detroitu pochytal neuvěřitelných 48 střel a pak to ve čtvrtek ještě vyšperkoval zákrokem, který se okamžitě stal hitem sociálních sítí.

Během zápasu proti Bostonu vytáhl zákrok, který si zaslouží označení "zákrok roku". Ve druhé třetině při přesilovce Bruins putoval puk přes celou šířku kluziště k obránci Masonu Lohreimu, který měl před sebou zdánlivě prázdnou branku. Jenže Ullmark se vrhl do vzduchu a neuvěřitelným způsobem puk zachytil do lapačky těsně před brankovou čarou.

„Soustředil jsem se na akci jeden na jednoho s Khusnutdinovem, ale on to skvěle přihrál přes šířku pásma,“ popsal Ullmark moment, který vyrazil dech nejen fanouškům, ale i jeho spoluhráčům. „Neviděl jsem ten puk úplně jasně, jen jsem se snažil dostat do správné pozice a vrhnout se tam. Pak jsem ho najednou zahlédl a natáhl ruku. Prostě to vyšlo. Ani nevím jak, ale jsem rád, že jsem se tam hodil a nevzdal to.“

Reakce na jeho zákrok? Spoluhráči jen zírali. „To bylo neskutečné,“ rozplýval se Drake Batherson. „Měl jsem na to perfektní výhled. Byla to šílená věc. Když pak vstal a ukázal, že má puk v lapačce, usmíval se od ucha k uchu.“

A Ullmark? Ten se jen smál. „Občas si člověk říká, jak se to sakra stalo? Co tomu předcházelo? Jak jsem se tam dostal? A pak se prostě smějete, protože jste to chytili. Ale musíte to hned pustit z hlavy a soustředit se dál. Nechcete předvést zákrok sezony a pak hned dostat hloupý gól, protože se v tom budete moc rochnit. Musíte si trochu udržet klid a soustředit se na další střelu.“

A právě tímhle zákrokem Ullmark definitivně zlomil odpor Bruins. Ti sice ve druhé třetině snížili na 4:3, přestože do té doby vystřelili jen osmkrát, ale na další srovnání už nedosáhli. Ullmark je v klíčových momentech vymazal.

„Tohle byl sakra zákrok,“ uznal i Casey Mittelstadt z Bostonu. „Takové věci nejsou běžné. Vypadalo to jako jasný gól do prázdné brány, a on to vytáhl.“

Trenér Ottawy Travis Green dodal, že to byl moment, který zlomil zápas. „Je obrovský rozdíl, jestli vedete o dva góly, nebo o jeden. To byl obrovský zákrok.“

Fanoušci Senators dobře vědí, jak je kvalitní brankář klíčový. Klub dlouho trápila slabá gólmanská situace, která se táhla skoro celou jejich osmiletou sérii bez play-off. Přesně proto přišla velká výměna, ve které do Ottawy zamířil Ullmark, zatímco Joonas Korpisalo šel opačným směrem do Bostonu. A když se ve čtvrtek Bruins trápili, byl to právě Korpisalo, kdo nakonec musel v bráně vystřídat Jeremyho Swaymana.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+