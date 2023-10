Tohle jsme byli my, konečně! Oilers se radují z úspěchu pod širým nebem

Sezona Edmontonu Oilers nezačala vůbec dobře. Aby toho nebylo málo, k bídným výkonům se přidalo zranění Connora McDavida. Nejlepší hokejista současnosti se však stihnul vrátit právě v čas, a sice k zápasu pod širým nebem. I díky němu Oilers zvítězili a doufají, že se odrazí k lepším zítřkům.

Edmonton dokázal na Commonwealth Stadium porazit Calgary 5:2, byl to první úspěch po čtyřech prohrách v řadě. Nicméně tuto sérii ukončili tím, že předvedli jeden ze svých nejlepších výkonů v sezoně.

"Způsob, jakým jsme hráli a prosadili se, to jsme byli konečně my. Tým, který znám," řekl trenér Jay Woodcroft. "V naší organizaci máme skrz naskrz všechny pozice obsazené lidmi, kterým na tom moc záleží. Mikdo nebyl spokojen s tím, jak jsme tuto sezonu začali. Hráli jsme rychle, tvrdě a budeme se snažit na tom stavět i nadále."

Oilers těžili z návratu kapitána Connora McDavida, který předchozí dva zápasy vynechal kvůli zranění v horní části těla. McDavid si během 23:26 minut strávených na ledě připsal asistenci, ale hlavně se nezdálo, že by měl po zranění nějaké přetrvávající následky.

"Kdykoli vidíte, že se váš kapitán vrací do sestavy, každého to trochu povzbudí," řekl Woodcroft. "Myslím, že dnes hrál srdcem. Byl to jiný zápas, led není takový, jaký obvykle bývá, ale myslím, že Connor byl nebezpečný každé střídání. Svou rychlostí tlačí týmy dozadu."

McDavid však nebyl hlavní hvězdou večera. Evander Kane zaznamenal gól a dvě asistence, Zach Hyman gól a asistenci, Leon Draisaitl zase dvě asistence.

"Pro tým to bylo samozřejmě velké vítězství. Potřebovali jsme to," ulevil si McDavid. "Byl to pro nás velký zápas, ať už se hrál kdekoliv."

Kromě přesvědčivého vítězství 6:1 na ledě Nashvillu měli Oilers v této sezoně problémy s tím, aby udrželi výkonnost po celý zápas.

To se ale v neděli změnilo, kdy se v první třetině dostali do vedení 3:1 a poté svou nejlepší třetí třetinou v sezóně vyřadili Flames ze hry. Trochu to tak připomínalo způsob, jakým Oilers dokázali zabíjet zápasy v minulém ročníku. Edmonton tedy nyní doufá, že Heritage Classic využije jako zlomový bod pro zbytek sezony.

„Tenhle tým vyhrál v posledních dvou sezonách 100 zápasů. Tento tým hrál v posledních dvou letech pět sérií play off. Dnešek připomínalo to, kým jsme byli, kým jsme a jak si budeme razit cestu vpřed,“ burcuje na závěr Woodcroft.

