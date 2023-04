Tohle je play off! Barrona nezastavilo ani 75 stehů

V play off hokejisté neznají bolest. Jede se daleko přes práh, není se na co šetřit. Příkladnou bojovnost ukázal i Morgan Barron. Útočníka Winnipegu totiž nezastavilo ani několik desítek stehů na obličeji. I díky němu Jets urvali první výhru.

Morgan Barron utrpěl v úterý během prvního zápasu série opravdu hrozivé zranění, když jeho obličej v polovině první třetiny narazil do čepele brusle brankáře Vegas Golden Knights Laurenta Brossoita.

Okamžitě odjel z ledu, tekla z něj krev a po zbytek první třetiny a část druhé byl mimo hru, doktoři mu v šatně šili stehy, kterých bylo nakonec přes 75. Na střídačku se vrátil 13:24 před koncem druhé třetiny, obličej mu kromě helmy kryla i mřížka.

„Vlastně to není zas tak strašné,“ řekl pak Barron po utkání, které Jets nakonec vyhráli 5:1. „Doktoři odvedli skvělou práci, když mě sešívali. Samozřejmě jsem měl štěstí, že mě to netrefilo do oka. Byl jsem rád, že mě to nezasáhlo na horším místě.“

Barron nakonec odehrál téměř jedenáct minut a na ledě působil velmi aktivně. Na to, co se mu přihodilo, jde o velmi působivý výkon.

„Člověk je nadopovaný adrenalinem,“ vysvětloval. „Samozřejmě jsem byl na svůj první zápas v play off v životě hodně natěšený, pak už to šlo samo.“

Jets během jeho ošetření dvakrát skórovali a od té doby si vedení udržovali. „Konec první třetiny ani začátek druhé jsem moc nesledoval, ale bylo příjemné vrátit se na střídačku za stavu 2:0,“ dodal Barron.

Barronovi spoluhráči byli jednak rádi, že vidí svého kamaráda zpátky, ale také jim to pořádně nalilo krev do žil.

„To, že se vrátil, vypovídá o jeho srdci,“ smekl před ním centr Adam Lowry. „Vytvořil pro naši lajnu několik skvělých šancí. Nikdo nevěděl, jak moc je pořezaný a jak vážné to bylo.“

Podobně hovořil i trenér Jets Rick Bowness: „Vrátil se, dívá se na mě a říká: Jsem připraven. To chce hodně odvahy... všem to dodalo velkou vzpruhu.“

