NHL.cz na Facebooku

NHL

Tohle byste nečekali! Známí manažeři z NHL jdou pomoct slavné univerzitě

14. května 14:30

David Zlomek

Univerzitní hokej v USA zažívá moment, který se jen zřídkakdy vidí, a pozornost NHL se upírá směrem ke Cambridge. Poté, co legendární kouč Ted Donato oznámil, že po dvaadvaceti letech opouští lavičku Harvardu, se uvolnilo jedno z nejprestižnějších míst v celém systému NCAA. Harvard se však při hledání nového trenéra nerozhodl jít běžnou cestou, ale povolal do zbraně těžké kalibry přímo z profesionálního hokeje.

S výběrem nového kouče mají podle Marka Divvera z portálu NHL.com pomoci dva muži, kteří formovali moderní dějiny Bostonu Bruins: současný generální manažer Don Sweeney a jeho předchůdce Peter Chiarelli. Tuto dvojici doplní legenda školy Brad Kwong, což vytváří situaci, kdy o osudu univerzitního týmu rozhodují lidé s dekádami zkušeností z nejvyšších pater hokejového byznysu.

Pro Sweeneyho a Chiarelliho jde o srdeční záležitost, která je vrací ke kořenům. Všichni tři poradci se totiž potkali v jedné kabině Harvardu už v sezoně 1984/85, kdy Sweeney začínal jako nováček a Chiarelli byl kapitánem týmu.

Harvard se v posledních letech stal továrnou na profesionály a pod Donatovým vedením tudy prošla jména jako Adam Fox, John Marino, Alexander Kerfoot nebo Matthew Coronato. Právě udržení této „NHL linky“ bude pro Sweeneyho a Chiarelliho prioritou číslo jedna. Chtějí zajistit, aby Harvard zůstal destinací, kde se z talentovaných studentů stávají hotoví hráči pro nejlepší ligu světa.

Úkol, který před nimi stojí, však není snadný. Donato byl pro školu víc než jen trenérem; byl symbolem stability a úspěchu, který dokázal Crimson dovést až do Frozen Four v roce 2017 a pravidelně sbírat tituly v konferenci. Je tak jasné, že výběr nástupce bude klíčový a že hokejový program Harvardu už dávno není jen školní aktivitou, ale špičkovým inkubátorem pro budoucí hvězdy NHL, o jehož směřování musí rozhodovat ti nejpovolanější z oboru.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nejmladší a jednomyslný vítěz Calder Trophy! Schaefer obral MacKinnona, navázal na Selänneho

14. května 18:30

Ruff pálí do Montrealu: Padají až moc lehce! Bitva mezi Sabres a Habs graduje

14. května 13:00

Bystrý Nečas. Rozhodl v okamžiku, kdy vůbec neměl být na ledě!

14. května 11:30

Radikální řez v Torontu. Chayka vyhodil Berubeho a vyhlásil nový začátek

14. května 10:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.