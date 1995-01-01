Toews zpátky v Chicagu? Láká ho osudový parťák Kane, ve hře je víc než načančaná rozlučka

29. července 16:36Tomáš Zatloukal
Je vysoce pravděpodobné, ostatně to potvrdil i generální manažer Blackhawks Kyle Davidson, že se Johnathan Toews ještě jednou ukáže v ikonickém dresu s hrdinným indiánským náčelníkem na prsou. Spíše je otázka, jaká bude forma návratu Captaina Seriouse. Půjde o jednodenní kontrakt, který umožní Toewsovi oficiálně uzavřít kariéru v NHL jako hráč Černých jestřábů, nebo dojde na mnohem zajímavější alternativu? Na tahu je osmatřicetiletý Kanaďan.
Mělo se za to, že Toewsova hokejová pouť je definitivně u konce.
Ostatně i uspořádal tiskovku, kde oznámil, že jeho dlouho vyhlížený comeback do prestižní profiligy se omezil pouze jedinou sezonu, v níž bojoval za Jets. Celek z Winnipegu, kde se trojnásobný vítěz Stanley Cupu 29. dubna 1988 narodil.
Nic na tom neměnily ani zvěsti o tom, že pro něj ve Windy City chystají jednodenní smlouvu. Stačí jen podepsat a naposledy zamávat publiku v barvách, ve kterých prožil většinu své profi dráhy.
Podobně jako kdysi Mike Modano nebo Toewsův spoluhráč Marián Hossa.
Čistě symbolická věc, nostalgie, slzavé údolí.
Daleko větší rozruch vyvolal Kane, který po letech opět spojil síly s Blackhawks, když minulý týden podepsal dvouletou smlouvu celkem na 16 milionů dolarů. Navštívil totiž podcast Pardon My Take a přiznal, že se Toewse zeptal, zda by plány na penzi nechtěl odložit a nestřihl si ještě jeden ročník v Chicagu.
"Odpověděl, že nad tím popřemýšlí," nechal se slyšet Kane.
A byť Toews už není tím dominantním centrem jako před dekádou, pořád by šlo o prvotřídní senzaci. Hráč číslo 19 zpátky ve službách Černých jestřábů? Zase po boku velkého kumpána Kanea, proti kterému si "na stará kolena" v minulé sezoně poprvé (i podruhé) zahrál?
V organizaci, jíž dorůstá v superstar Connor Bedard?
Pro fanoušky slavné značky by to jednoduše byla story k nepřebití. A pro NHL jako takovou další zajímavá atrakce.
Kane ale nestojí o Toewse kvůli starým dobrým časům. Říká, že přišel vyhrávat, pomoct Bedardovi a spol. do play-off. A cítí, že by se zkušený forvard s vůdčími kvalitami a mimořádně silnou pracovní morálkou talentovanému, leč ne příliš obouchanému kádru hodil.
Těžko si představit, že by byl Davidson proti. Mančaft je na vzestupu, klub jako takový se dostává po časech temna do nové éry, působí svěžeji, očištěný, restartovaný. Tohle by byl jen další vítr do plachet.
Zafouká?