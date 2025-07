Toews už je ve Winnipegu. Jako bych byl zase draftovaný, zářil

Ještě před dvěma lety se zdálo, že hokejová kariéra Jonathana Toewse je definitivně u konce. Tělo přestalo spolupracovat, únava, bolesti, ztráta dechu. Diagnóza: postcovidový syndrom a chronická imunitní dysfunkce. Dlouhé měsíce bez ledu, bez tréninku, bez jistoty. A s otázkou, jestli se někdy vůbec vrátí.

Teď je zpět. A ne kdekoliv. Doma. Toews, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, dvojnásobný olympijský šampion a bývalý kapitán Chicaga, podepsal roční smlouvu s Winnipeg Jets. Poprvé v životě si tak v NHL oblékne dres svého rodného města. Nejde jen o další podpis veterána. Tohle je návrat ke kořenům.

„Cítím se požehnaně, že můžu znovu hrát hokej. A ještě k tomu za Winnipeg,“ řekl upřímně během svého prvního veřejného vystoupení po návratu.

Toews přiznal, že zájem veřejnosti ho zaskočil. „Tušil jsem, že to lidi potěší. Ale jak mi po oznámení začal vybuchovat telefon, došlo mi, že to bude něco jiného. V Kanadě je tlak velký. A když navíc přicházíte do týmu, který má poslední roky ambice, není to jen nostalgie. Je to závazek.“

Cesta zpět trvala dlouho a nebyla přímá. „Musel jsem si v hlavě připustit, že se možná už nikdy nevrátím. Bylo to těžké, ale zároveň to uvolnilo tlak. Přestal jsem žít podle nějakého časového plánu. Prostě jsem se každý den soustředil na to, abych byl o kousek silnější.“

Toews začal opět pravidelně trénovat až na přelomu zimy. V únoru a březnu poprvé nazul brusle. A zjistil, že něco zůstalo. „Ty ruce tam pořád byly. A nohy se postupně chytly. Od té doby se všechno začalo posouvat správným směrem.“

Zásadní rozdíl pocítil letos na jaře. Sám říká, že se na ledě cítil jinak než během poslední sezony v Chicagu, kdy se doslova protrápil skrz základní část. „Najednou jsem měl zase chuť. Nebylo to o tom přežít zápas, ale o tom si ho užít. V hlavě jsem byl zpátky tam, kde jsem byl jako kluk. Nejde to moc popsat, ale prostě jsem věděl, že tohle ještě není konec.“

Návrat do Winnipegu tím dostal ještě hlubší smysl. Město, kde vyrůstal. Kde začal bruslit. Kde sledoval NHL jako fanoušek a snil o tom, že jednou vyhraje pohár. „Je to skoro neskutečné. Mám pocit, jako bych byl znovu draftovaný. Jako by to všechno začínalo od začátku.“

V devatenácti letech šel z třetího místa draftu do Chicaga. Dnes je mu sedmatřicet. A i když má za sebou desítky vrcholů, cítí, že některé z nejdůležitějších momentů možná teprve přijdou.

