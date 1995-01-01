Toews se poprvé trefil před fanoušky Jets! Capitals nasměroval k vítězství Ovečkin

25. října 5:55Jan Šlapáček
Jonathan Toews se po svém návratu do NHL poprvé prosadil i před fanoušky Jets, když důležitým gólem pomohl svému týmu k vítězství nad Calgary. Skórovat v noci dokázal i Alexandr Ovečkin, pro něhož to byl gól s pořadovým číslem 899.
Calgary bylo pro Winnipeg velmi nepříjemným soupeřem, nakonec ale prohrálo poosmé v řadě a radost z výhry zažilo pouze v úvodním utkání na ledě Edmontonu. Po nevydařené úvodní třetině dokázali Jets zabrat, vývoj duelu otočili ve svůj prospěch a nakonec si uhlídali těsné vedení. Poprvé se před fandy Winnipegu prosadil Jonathan Toews, tři asistence si na své konto připsal Josh Morrissey.
Dlouho vyrovnané utkání se hrálo v Columbusu, kde to nakonec skončilo výrazně lépe pro hosty z Washingtonu. Vítězný gól si na své konto připsal Alexandr Ovečkin, jenž na začátku třetí části dal svému týmu uklidňující náskok. Capitals porazili Blue Jackets po skvělém závěru 5:1.
V solidních výkonech pokračují i hokejisté Buffala, kteří zvládli divizní souboj s Torontem a dokráčeli k výhře 5:3. Jeden gól dokázal vstřelit i Jiří Kulich. Z posledních pěti zápasů mají Sabres na svém kontě čtyři vítězství.
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs
5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Samuelsson (McLeod, Tuch), 7. Kulich (Benson, T. Thompson), 28. T. Thompson (Byram, Kulich), 34. Samuelsson (Dahlin, Krebs), 57. Tuch (Power) – 6. Nylander (Ekman-Larsson, Carlo), 13. Matthews (Tavares, Ekman-Larsson), 42. Joshua (Cowan, N. Roy).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 60:00
Anthony Stolarz (TOR) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:09
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50
Tři hvězdy utkání
1. Mattias Samuelsson (BUF) – 2+0
2. Alex Tuch (BUF) – 1+1
3. Alex Lyon (BUF) – 31 zákroků
New Jersey Devils - San Jose Sharks
3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
21. Hamilton (Mercer, Hischier), 30. Hamilton (J. Hughes, Hischier), 60. C. Brown (Hamilton, Hischier) – 3. Eklund (Celebrini).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 17 | Přesilová hra: 2/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:51
Jaroslav Askarov (SJS) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:15
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:04
Tři hvězdy utkání
1. Dougie Hamilton (NJD) - 2+1
2. Nico Hischier (NJD) - 0+3
3. Jaroslav Askarov (SJS) - 26 zákroků
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals
1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Branky a nahrávky
51. Mateychuk (Monahan, Voronkov) – 39. Carlson (McMichael, Lapierre), 42. Ovečkin (D. Strome), 43. Sourdif (Leonard, L. Thompson), 56. Wilson (Frank, Carlson), 57. McMichael (Ovečkin, Protas).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 9 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:37
Logan Thompson (WSH) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:54
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) – 34 zákroků
2. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+1
3. John Carlson (WSH) - 1+0
Winnipeg Jets - Calgary Flames
5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Branky a nahrávky
26. Connor (Morrissey, DeMelo), 27. J. Toews (Morrissey), 30. Vilardi (Scheifele, Morrissey), 39. Iafallo (Vilardi, Scheifele), 60. Naměstnikov (Stanley) – 6. Kadri (Frost, Parekh), 34. Backlund (Coleman, Honzek), 49. Coleman (Backlund, Bahl).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 33 | Přesilová hra: 2/8 – 1/6 | Trestné minuty: 19 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:29
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 7, čas na ledě 7:40
Samuel Honzek (CGY) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:27
Tři hvězdy utkání
1. Josh Morrissey (WPG) – 0+3
2. Jonathan Toews (WPG) – 1+0
3. Mikael Backlund (CGY) – 1+1
