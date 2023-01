Toews na rozpacích. Těžko říct, co bude dál, přiznává

To, že Chicago počítá s výměnou Patricka Kanea, není žádné tajemství. Loučit by se ale měla i druhá legenda a Kaneův věrný parťák. Jonathan Toews dobře ví, že se blíží velké rozhodnutí. A bude to na něm, pánem situace je totiž právě Kanaďan.

Ve smlouvě totiž má klauzuli o nevyměnitelnosti. Pokud se jí sám dobrovolně nevzdá, nemůžou ho Blackhawks nikam vyměnit. Tvrzení, že na něm celá situace padá a stojí, je tedy na místě.

„Těžko se mi o tom mluví. Část srdce nechce připustit, jaká je situace. Ta stejná část chce, abych celou kariéru odehrál v dresu Blackhawks,“ přiznal tento týden v rozhovoru. „Zároveň ale vidím i tu druhou stránku, která je jasná všem. Organizace se snaží začít od znova, takže by možná změna prospěla nám všem.“

Toewsovi se vlastně nejde divit. Ve Windy City strávil celou svou kariéru, stal se legendou a jedním z nejlepších kapitánů historie. Ke klubu ale chová velkou lásku, i proto tedy ví, že by jeho odchod mohl pomoci.

„Je těžké předpovídat, co přinese konec sezony, natož ta další,“ přemýšlel dopředu. „Moc se tím ale nestresuju, protože se mi ty myšlenky honí hlavou každý den. To bych se z toho musel zbláznit."

Toewsovi bude na konci dubna pětatřicet let. Žádný konec kariéry by tak ještě další tři roky nemusel přijít. Bude tak velmi zajímavé sledovat, jak se jeho situace v létě vyvine.

Trochu narážíme na to, jestli si ho tým, jenž ho před letošní uzávěrkou přestupů získá, ponechá, nebo zkušeného borce uvidíme poprvé v historii na trhu s volnými hráči.

„Je to taková zrádná situace. Jsem v posledním roku mé smlouvy a rozhodně nehraju svůj nejlepší hokej, takže je těžké predikovat, jestli nebo jaké příležitosti mi zaklepou na dveře,“ přiznal sebekriticky. „Denně se ale snažím zlepšovat a užívat si hokej. A užívat si také ten pocit, že jsem součástí Blackhawks, dokud to jde.“

Z Toewsových slov jde poznat, že víceméně počítá s odchodem. V průběhu sezony se prý v Chicagu vyptávalo hned několik zájemců. Asi nepřekvapí, když napíšeme, že šlo vesměs o favority na Stanley Cup v čele s Coloradem.

Nebo podle vás ukončí kariéru v Chicagu?

