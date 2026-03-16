Toews jako favorit na Masterton Trophy? Konkuruje mu třeba Landeskog či Benn

9. dubna 12:00David Zlomek
Vedení NHL ve středu odtajnilo jména nominovaných na Bill Masterton Memorial Trophy a pro fanoušky v Manitobě to byla zpráva, která hřeje u srdce. Na prestižní ocenění, které se každoročně uděluje hráči, jenž nejlépe ztělesňuje vytrvalost, sportovní chování a oddanost hokeji, byl za Winnipeg Jets vybrán sedmatřicetiletý veterán Jonathan Toews.
Trojnásobný šampion Stanley Cupu a bývalý dlouholetý kapitán Chicaga se stal symbolem letošní sezony poté, co se dokázal vrátit k profesionálnímu sportu po více než dvouleté pauze. Toewse z ledových ploch vymazaly vážné zdravotní komplikace spojené s následky koronaviru, kvůli kterým musel přerušit kariéru a cestovat po světě ve snaze najít ztracenou energii.
Cesta zpět mezi elitu byla pro Toewse podle jeho vlastních slov naprosto nepředvídatelná a plná momentů, které by si dříve nedokázal představit. „Není to tak, že byste o tom neustále vědomě přemýšleli, ale když se zastavím a ohlédnu se za těmi posledními čtyřmi pěti lety, bylo to všechno neuvěřitelně nevyzpytatelné,“ svěřil se Toews novinářům. „Je to něco, o čem jsem si nikdy nemyslel, že budu muset v životě projít. Zároveň jsem ale za všechny ty těžké chvíle velmi vděčný. Zní to jako klišé, ale právě díky těm největším bojům jsem se o sobě, o hokeji i o životě dozvěděl nejvíc.“
Podle hlavního kouče Jets Scotta Arniela je Toewsův vliv na kabinu cítit v každém okamžiku, ať už se puku dotkne, nebo ne. „Je neuvěřitelně intenzivní. Je to člověk, ze kterého na první pohled poznáte, že je to vítěz. Chce vyhrát za každou cenu,“ popsal Toewse jeho nadřízený. „To je jedna z nejdůležitějších věcí. Zároveň je ale vidět, že si to ohromně užívá. To, že mohl být zpátky na ledě, pro něj hodně znamenalo.“
Sám Toews přiznává, že návrat nebyl jen o fyzické kondici, ale především o psychice a emocích, protože hledat energii na každodenní souboje v NHL bylo po dlouhé nemoci vyčerpávající. „Bylo to psychické, fyzické i emocionální, všechno dohromady. Strašně jsem toužil dostat v NHL znovu šanci a řekl jsem si, že udělám cokoliv, abych vyjel na led a pomohl tomuhle týmu,“ dodal útočník.
Anaheim: Ville Husso
Boston: Charlie McAvoy
Buffalo: Rasmus Dahlin
Calgary: Devin Cooley
Carolina: Taylor Hall
Chicago: Spencer Knight
Colorado: Gabriel Landeskog
Columbus: Boone Jenner
Dallas: Jamie Benn
Detroit: Dominik Shine
Edmonton: Connor Ingram
Florida: Brad Marchand
Los Angeles: Anze Kopitar
Minnesota: Jesper Wallstedt
Montreal: Mike Matheson
Nashville: Ozzy Wiesblatt
New Jersey: Brenden Dillon
New York Islanders: Kyle Palmieri
New York Rangers: Matthew Robertson
Ottawa: Linus Ullmark
Philadelphia: Garrett Wilson
Pittsburgh: Anthony Mantha
San Jose: Laurent Broissoit
Seattle: Jordan Eberle
St. Louis: Jordan Binnington
Tampa Bay: Darren Raddysh
Toronto: Oliver Ekman-Larsson
Utah: Clayton Keller
Vancouver: Kevin Lankinen
Vegas: Akira Schmid
Washington: Alex Ovečkin
Winnipeg: Jonathan Toews