NHL.cz na Facebooku

NHL

Toews jako favorit na Masterton Trophy? Konkuruje mu třeba Landeskog či Benn

9. dubna 12:00

David Zlomek

Vedení NHL ve středu odtajnilo jména nominovaných na Bill Masterton Memorial Trophy a pro fanoušky v Manitobě to byla zpráva, která hřeje u srdce. Na prestižní ocenění, které se každoročně uděluje hráči, jenž nejlépe ztělesňuje vytrvalost, sportovní chování a oddanost hokeji, byl za Winnipeg Jets vybrán sedmatřicetiletý veterán Jonathan Toews.

Trojnásobný šampion Stanley Cupu a bývalý dlouholetý kapitán Chicaga se stal symbolem letošní sezony poté, co se dokázal vrátit k profesionálnímu sportu po více než dvouleté pauze. Toewse z ledových ploch vymazaly vážné zdravotní komplikace spojené s následky koronaviru, kvůli kterým musel přerušit kariéru a cestovat po světě ve snaze najít ztracenou energii.

Cesta zpět mezi elitu byla pro Toewse podle jeho vlastních slov naprosto nepředvídatelná a plná momentů, které by si dříve nedokázal představit. „Není to tak, že byste o tom neustále vědomě přemýšleli, ale když se zastavím a ohlédnu se za těmi posledními čtyřmi pěti lety, bylo to všechno neuvěřitelně nevyzpytatelné,“ svěřil se Toews novinářům. „Je to něco, o čem jsem si nikdy nemyslel, že budu muset v životě projít. Zároveň jsem ale za všechny ty těžké chvíle velmi vděčný. Zní to jako klišé, ale právě díky těm největším bojům jsem se o sobě, o hokeji i o životě dozvěděl nejvíc.“

Podle hlavního kouče Jets Scotta Arniela je Toewsův vliv na kabinu cítit v každém okamžiku, ať už se puku dotkne, nebo ne. „Je neuvěřitelně intenzivní. Je to člověk, ze kterého na první pohled poznáte, že je to vítěz. Chce vyhrát za každou cenu,“ popsal Toewse jeho nadřízený. „To je jedna z nejdůležitějších věcí. Zároveň je ale vidět, že si to ohromně užívá. To, že mohl být zpátky na ledě, pro něj hodně znamenalo.“

Sám Toews přiznává, že návrat nebyl jen o fyzické kondici, ale především o psychice a emocích, protože hledat energii na každodenní souboje v NHL bylo po dlouhé nemoci vyčerpávající. „Bylo to psychické, fyzické i emocionální, všechno dohromady. Strašně jsem toužil dostat v NHL znovu šanci a řekl jsem si, že udělám cokoliv, abych vyjel na led a pomohl tomuhle týmu,“ dodal útočník.

Kompletní seznam nominovaných:

Anaheim: Ville Husso

Boston: Charlie McAvoy

Buffalo: Rasmus Dahlin 

Calgary: Devin Cooley

Carolina: Taylor Hall

Chicago: Spencer Knight

Colorado: Gabriel Landeskog

Columbus: Boone Jenner

Dallas: Jamie Benn

Detroit: Dominik Shine 

Edmonton: Connor Ingram 

Florida: Brad Marchand 

Los Angeles: Anze Kopitar 

Minnesota: Jesper Wallstedt

Montreal: Mike Matheson 

Nashville: Ozzy Wiesblatt

New Jersey: Brenden Dillon

New York Islanders: Kyle Palmieri

New York Rangers: Matthew Robertson

Ottawa: Linus Ullmark

Philadelphia: Garrett Wilson

Pittsburgh: Anthony Mantha

San Jose: Laurent Broissoit

Seattle: Jordan Eberle

St. Louis: Jordan Binnington

Tampa Bay: Darren Raddysh

Toronto: Oliver Ekman-Larsson

Utah: Clayton Keller

Vancouver: Kevin Lankinen

Vegas: Akira Schmid

Washington: Alex Ovečkin

Winnipeg: Jonathan Toews

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.