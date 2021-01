To mi hlava nebere, nechápe McDavidův trenér zámořské novináře. Čím ho naštvali?

Znělo to jako zcela běžný dotaz, ale Daveu Tippettovi hnul žlučí. Kouče edmontonských Olejářů rozzlobilo, když na tiskové konferenci den po vítězství 3:1 nad Torontem měl vysvětlovat, proč se jeho mančaft málo prosazuje ve hře pět na pět. "Celé léto jste psali o tom, že neumíme bránit, a teď zase všichni křičíte: Nedáváte góly. To mi hlava nebere," obořil se na žurnalisty, kteří v souladu se současnými pravidly pokládali otázky na dálku.

Že by hráči a trenéři NHL bez blízkého kontaktu s reportéry zhrubli?

Na podobné soudy je ještě brzy, nicméně první týdny nové sezony nabízejí nezvyklý příval hokejové upřímnosti. Velké haló nastalo, poté co se český útočník Jakub Voráček opřel do Mikea Sielskiho a označil jeho texty za "sračky".

Teď je tu Tippett a jeho příkrá reakce.

Je pochopitelné, že zkušeného trenéra mrzí, že po vyhraném zápase dostává nepříjemné dotazy. Vždyť dělá maximum pro to, aby Edmonton pořádně bránil a strhl ze sebe nálepku klubu s mizernou defenzívou.

Snaží se zároveň najít správný balanc mezi urputnou obranou a hurá hokejem. Nechce přespříliš svazovat Connoru McDavidovi s Leonem Draisaitlem, dvěma ligovým superhvězdám, ruce.

Že se oba machři pokaždé neprosadí? Nic šokujícího, důležitější jsou výhry. A tu proti Javorovým listům Tippettův tým vybojoval.

A co samotná otázka na téma, proč se Olejáři málo prosazují ve hře pět na pět? Lehce mimo mísu. Z dvou důvodů. Oilers sehráli s Maple Leafs náročný mač plný soubojů, přesto urvali výhru. Navíc je Edmonton v počtu branek v této herní situaci v NHL devátý.

To není vůbec špatná vizitka.

"Máme za sebou utkání, ve kterém se hodně natěsno bránilo. Connor hrál celý večer proti lajně Austona Matthewse. Na ledě tak nebylo moc prostoru," hodnotil Tippett nelehkou bitvu, která proběhla v noci ze středy na čtvrtek.

"Jestli bychom rádi dávali víc gólů? Samozřejmě, ale do toho mají mluvit i soupeři. Stejně jako my se jim snažíme zabránit skórovat," pokračoval.

"Vždycky je na čem pracovat, ale přijde mi legrační, že celé léto od vás slyším, že my a Toronto neumíme bránit, a pak když oba mančafty defenzívu zvládají, tak je to špatné utkání. Občas mi hlava nebere, co tady padá za dotazy," dodal.

Tippett dobře ví, že Edmonton má ve své hře určité rezervy. Těžko mu ale vytýkat, že po cenném triumfu nemá náladu toto téma rozebírat. Obzvlášť když je otázka do jisté míry nepodložená fakty.

