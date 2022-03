To jsou novinky! Pro Kotkaniemiho se chystá velká smlouva

Tomu se říká důvěra! Velké investice do Jesperiho Kotkaniemiho pokračují. Dle nejnovějších, byť zatím nepotvrzených, informací plánuje Carolina s finským mladíkem podepsat dlouholetý kontrakt.

Byl to jeden z příběhů léta. Když Carolina přispěchala do Montrealu s nabídkovou listinou za Jesperiho Kotkaniemiho, tehdy chráněného volného hráče, v Kanadě dvakrát nepřemýšleli a radši přijmuli první a třetí kolo v draftu jako kompenzaci.

Jednadvacetiletý Fin následně podepsal roční kontrakt v hodnotě 6,1 milionů dolarů. Jeho role v týmu je spíše v třetí či čtvrté pětce, čemuž odpovídají i bodové příspěvky – jedenáct branek, dvanáct asistencí.

Ve „své“ kategorii, tedy útočníci, kteří odehráli alespoň čtyřicet utkání s průměrným časem na ledě pod třináct minut, se řadí v produktivitě na druhé místo.

Není pochyb o tom, že v následujících sezonách by dostával na ledě mnohem větší prostor. Aby se tak stalo, musí se s Hurricanes dohodnout na nové smlouvě.

A dohoda je údajně blízko. Novinář Andy Strickland totiž píše, že se obě strany dohodly na osmileté smlouvě s ročním platem někde mezi 4,25 a 4,5 miliony dolarů.

Pokud se Stricklandovy informace opravdu potvrdí, půjde o jasný signál, že Kotkaniemimu organizace věří a do dalších let s ním počítá do prvních dvou útoků. Pokud by se s takovou smlouvou nevymanil ze čtvrté lajny, bylo by určitě zle.

Jakožto celková trojka draftu z před čtyř let na to potenciál rozhodně má.

