To je změna! Toronto chce vsadit na Mrázka

Znáte to, názory se mění každým okamžikem. Pořádnou změnou je postavení Petra Mrázka v organizaci Maple Leafs. Pokažená sezona a hlavní kandidát na vykoupení ze smlouvy? Ne! Generální manažer Dubas se vyjádřil jasně. Mrázkovi chce dát ještě jednu šanci, sází na něj. Odvděčí se český gólman?

Někdo by mohl namítnout, že odvděčit se mohl už v uplynulé sezoně, a to kdyby neměl takovou smůlu na zranění. Ovšem i s bolístkami se musí počítat, jsou prostě součástí hokeje.

Kvůli nim odchytal rodák z Ostravy pouze dvacet zápasů, v nichž zapsal neoslnivé statistiky. 88,8 % úspěšnost zákroků a 3,34 průměrně obdržených branek na zápas. To nebyly čísla ani gólmanské dvojky. Taky se ke konci sezony objevil na farmě.

Tříletý kontrakt, který loni v létě podepsal, se zdál jako katastrofa. Jeho zbytek měli Leafs vyplatit a Mrázek by se ocitnul bez angažmá. Vše je ale jinak!

„Mám radost z toho, jak se Petr po sezoně chová,“ řekl šéf Toronta Kyle Dubas. „Celou dobu je velice komunikativní. Pokud bych měl předpovídat, tak se sám sebe ptám: má větší váhu loňských dvacet zápasů, nebo těch 270 předtím, ve kterých měl úspěšnost přes 91 %? Vsadil bych na větší vzorek zápasů. Tak to tady vnímáme.“

Z jasné situace, která do příští sezony předpovídala Jacka Campbella na pozici jedničky a Petra Mrázka na trhu s volnými hráči, se tak stala úplně jiná. Na trh zřejmě zamíří populární Campbell, Torontu momentálně zůstává kromě Mrázka ještě Erik Kallgren.

Nevypadá to, že by Dubas ohledně Mrázka nijak blafoval. Je jasné, že počítal s Campbellem, nicméně na podmínkách smlouvy se nedohodly. A kdyby Mrázka vyplatil, přidělal by si trable nejen personálně, ale také v platovém stropu.

Český gólman dle všeho dostane ještě jednu šanci. Chytí ji za pačesy, nebo se bude opět trápit?

