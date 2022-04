To je vděk! Canucks si nejsou jistí Boudreauem

Před příchodem Bruce Boudreaua to vypadalo, že jediné, co budou fanoušci Canucks propočítávat, je pravděpodobnost prvního výběru v draftu. Po příchodu zkušeného trenéra je ale situace jiná, ještě před pár dny se počítalo s možností, že by mohlo klapnout play off. Vedení Canucks ale dle všeho s Boudreauem dále nepočítá.

Jistě si na to vzpomínáte. Před angažováním Boudreaua měl Vancouver čtvrtou nejhorší bodovou úspěšnost a na domácí led dokonce letěl dres jednoho z nespokojených fanoušků. Bývalý trenér Minnesoty však dokázal jako zázrakem vyhrát prvních sedm zápasů a od jeho nástupu je Vancouver třináctým nejúspěšnějším týmem.

Boudreau podepsal roční smlouvu s dodatkem, že organizace má opci na na další sezonu. Na Canucks tedy je, jestli budou s Boudreauem pokračovat, nebo ne.

Dle odvedené práce by mělo být jasnou volbou jeho setrvání, ale podle novináře Eliotta Friedmana to žádná jistota není. „Rozhodně není stoprocentní, že zůstane. Těžko se tomu vzhledem k práci, kterou odvedl, věří, ale opravdu existuje možnost, že odejde,“ řekl ve svém podcastu.

Když byl nedávno Patrik Allvin, generální manažer Canucks, dotázán, jak to s trenérem vypadá, odpověděl: „Popravdě, ještě jsme se o tom nebavili. O tom, kam bude organizace směřovat dál, se pobavíme až po sezoně.“

Pro fanoušky by to byla také velká rána. Kouče, jenž změnil jejich tým k nepoznání, si oblíbili. Stejně jako on je. „Řekl bych, že jsem to odvedl slušnou práci. Vancouver se mi hned, co jsem přišel, zalíbil,“ řekl samotný Boudreau před pár dny.

Boudreau má za sebou bohatou kariéru. Dlouhá léta trénoval na farmách, pak ho čekaly štace ve Washingtonu, Anaheimu a Minnesotě. V letošní sezoně započal misi ve Vancouveru. Ta by ale mohla mít kratšího trvání, než by si přál.

