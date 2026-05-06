To je snad AI, ne? Marner sebral Dostálovi další sen, fintou s nehertlovským espritem

15. května 17:15Tomáš Zatloukal
Chtít titulek jitřit vášně, zní Mitch Marner vs. Lukáš Dostál? 2:0! Ale načpak, nepochybně je pro českého fanouška milejší živit naději, že by pro mistrovství světa mohlo přibýt trumfové eso do klece. Borec, co už jednou zlato vyčapal. Faktem ovšem je, že je to právě kanadský kejklíř, na kterého si Dostál bude do budoucna nejspíš dávat ještě větší pozor. Marner nad ním opakovaně vyzrál a to v nejdůležitějších chvílích sezony. Na mezinárodní i klubové scéně.
11 bodů.
Toť vskutku pádný argument, proč Marnera, s lehkou nadsázkou, nazvat Dostálovým letošním postrachem, možná až Nemesis.
Na olympiádě proti němu zaznamenal bilanci 1+1, přičemž onen gól byl trefou postupovou, ukončující strhující thriller, ve které se proměnilo čtvrtfinále, co mělo být podle papírových předpokladů jasnou záležitostí.
Jednou Marner překonal Donstála i v základní části. Ta největší show ovšem teprve měla přijít - v play-off, kde v minulosti hvězdný forvard číslo 93 vadnul. Chřadl, vytrácel se. Druhou rundu opentlil za Dostálova pobytu na ledě osmi punkty (2+6)!
A ten předposlední, to byla pro nezaujatého příznivce NHL slast.
Ukázka úchvatné improvizace a náramné techniky. Ostatně obojí Marner ukázal už pod pěti kruhy, když proskotačil mezi třemi soupeři a píchl kotouč Dostálovi do protipohybu.
Tentokrát si zase všiml, že blafák do bekhendu je ze hry, a tak přechytračil brněnského rodáka jinak. Manévrem, při jehož sledování Tomáš Hertl možná zaškytal. Marner totiž skóroval s hokejkou prostrčenou mezi nohama.
Ale pozor, nešlo o laciné předvádění se, ještě k tomu za rozhodnutého, krutě jednoznačného stavu, jak kdysi vytýkal Hertlovi legendární komentátor Don Cherry. "Ne, tohle nebylo žádné machrování, ale Marner prostě hledal ideální řešení, jak dostat puk do sítě," míní Shea Theodore, klíčový bek Vegas.
Trefa navíc byla tou úvodní, poslala Zlaté rytíře už zkraje mače na anaheimském ledě do vedení. Kačery i diváky v Honda Center opařila.
"Karl (William Karlsson) mě skvěle našel a já se pak prostě pokusil o kličku. Viděl jsem, že Dostál mě má do bekhendové strany pokrytého, tak jsem vyzkoušel jiný kousek. A naštěstí to klaplo," povídal Marner, nejproduktivnější hráč aktuálních vyřazovacích bojů.
Když glosoval známý blogger Pete Blackburn jeho trefu, napsal: "Na tom gólu je snad všechno tak absurdní, že si člověk řekne, že to musí být stupidní výtvor AI."
Ne, umělá inteligence to není. Na tenhle mix souhry okolností, spontánních reakcí a ryzího hokejového kumštu by byla nejspíš krátká. Ta finta je dílem lidského mozku.
Mistrovským. Marnerova.