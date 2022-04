To je pocta! Toronto oceňuje Kašeho za jeho zarputilost

V NHL začali novináři posílat nominace na individuální cenu, která se v NHL předává hráči, jenž překonal všemožné překážky a zůstal oddaný hokeji. Z každého týmu se vybírá jeden hráč, u kterého si vybraní novináři myslí, že si cenu zaslouží. A z Toronta byl vybrán Ondřej Kaše!

Kariéra českého hokejisty se totiž skoro blížila ke konci. Po přestupu do Bostonu před dvěma lety odehrál pouze šest zápasů, dalších jedenáct přidal v letní bublině. Na začátku sezony v roce 2021 ho však ze hry vyřadil hitem Miles Woods.

„Nebyl to žádný velký hit, ale trefil mě do blbého místa,“ vzpomínal Kaše na situaci, která ho vyřadila na čtyři měsíce. Když se pak vrátil do sestavy, odehrál necelých sedm minut. Za Bruins nikdy nedal gól a mnoho novinářů se tázalo, jestli by pro něj nebylo lepší kariéru ukončit.

V pouhých šestadvaceti letech by to bylo smutné. Kaše odolal a podepsal s Torontem. Byl to přitom risk, vždyť v momentě, kdy s ním Kyle Dubas podepisoval smlouvu, byl Kaše bez gólu v NHL už 544 dní.

Kaše si letos užíval parádní ročník. Patřil k důležitým mužům sestavy Toronta, a kromě výborné práce na obou koncích kluziště si připisoval také potřebné body. V padesáti utkáních jich zvládl sedmadvacet.

„Už v přípravném kempu a v přípravných zápasech jsme viděli, jakým hráčem by pro nás mohl být. Udělal na mě velký dojem,“ přiznal Sheldon Keefe, trenér Maple Leafs.

Ke konci března však přišel další otřes mozku. Od té doby bohužel nehraje. Celý tým však doufá, že se na play off dá dohromady.

„Je velkou součástí našeho týmu. A to ani nemusí hrát. Je to skvělý hráč, jemu nejde nepřát. Nedokážu si představit, čím si musí procházet,“ kroutil hlavou obránce Justin Holl.

Jeho chorobopis je opravdu dlouhý. Několikrát otřes mozku, problémy s ramenem či několikrát nespecifikovaná zranění v horní části těla. Kariéru v NHL opravdu nemá zadarmo.

I proto přišla nominace na Mastertonovu trofej, která se udílí hráči, jenž spojuje své mistrovství s oddaností a věrností k hokeji. Jediným Čechem, který doposud trofej Billa Mastertona získal, je Jaromír Jágr.

