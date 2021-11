To je nástup! Fehérváry se zabydlel v sestavě Capitals

Když byl Slovák Martin Fehérváry vybrán Washingtonem v druhém kole draftu, slibovali si od něj v hlavním městě Spojených států velké věci. Rozhodně doufali v to, že v budoucnu bude pravidelně nastupovat za první tým. Tak se děje už letos. A pro mnohé je to mnohem dřív, než si mysleli.

Naposledy byl pořádně vidět v noci na pondělí, kdy svým gólem pomohl Capitals k výhře nad Penguins.

V oslabení se dostal do protiútoku s Tomem Wilsonem. Proti nim stál jediný obránce, a tak když Wilson přihrál Fehérvárymu, možná čekal, že dostane přihrávku zpět a zakončí do prázdné brány. Opak byl ale pravdou.

„Ani se na mě nepodíval,“ usmál se Wilson. „Jakmile dostal přihrávku, bylo mu jasné, co udělá. Velká paráda!“

Parádní gól jenom ukázal, jak sebevědomý teď Fehérváry je. Zatím odehrál každý zápas, navíc pokaždé s velkou minutáží. Trenéři mu důvěřují a on důvěru splácí. „Dneska byl jeden z našich nejlepších hráčů,“ pochválil dvaadvacetiletého beka Wilson.

A jeho spoluhráč Lars Eller dodal: „Hraje tak, jako kdyby v NHL hrál několik sezon. A to, jak neváhal a vyrazil do protiútoku v oslabení, to bylo něco. Pro tým jsou takové momenty opravdu důležité.“

Není to ale ofenziva, kde Fehérváry září. Vyniká hlavně v obraně. Výborně hraje u mantinelů, dobře zavírá nebezpečné prostory, o nic horší není ani jeho hra s holí. Jednoduše řečeno, spolehlivý a velice nadějný defenzivní obránce.

„Výborně bruslí a v soubojích dokáže prodat své parametry,“ všiml si i trenér Caps Peter Laviolette. „V zápasech, jako byl dnešní, bude zářit. Nebyl to lehký duel, bojovalo se o každý centimetr. A on vyčníval.“

Před sezonou vlastně ani nebylo jasné, jestli se Fehérváry do prvního týmu dostane. Situace pod platovým stropem byla velice napjatá a o místo bojovali Fehérváry, Kempný, Irwin nebo van Riemsdyk.

Už v přípravě ale bylo vidět, že na to mladý slovenský obránce má, a tak se Laviolette rozhodl mu dát prostor vedle Johna Carlsona. Vyplatilo se.

„Liga je nesmírně náročná. Hrajeme hodně zápasů a já osobně i hodně minut, ale každý den se cítím o něco lépe. Roste i moje sebevědomí,“ uvedl Fehérváry.

