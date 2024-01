To je načasování! Reinhart předvádí životní výkony s končící smlouvou

Druhý nejlepší střelec ligy je Sam Reinhart. Na Austona Matthewse přitom ztrácí jen dvě branky, na kontě jich má už osmadvacet v 39 zápasech. Formu si načasoval dokonale, jelikož bojuje o nový kontrakt.

39 zápasů, 28 branek, 22 asistencí, tedy dohromady padesát bodů. Sam Reinhart předvádí výkony, ke kterým byl předurčován, když si ho v roce 2014 vybralo Buffalo z druhého místa draftu. Nyní už je mu 28 let, stojí před ním tedy ještě jedna velká životní smlouva.

Formu opravdu nemohl načasovat lépe, v létě mu stávající kontrakt končí. Když bude chtít, může podepsat kdekoliv.

Samozřejmě i na Floridě, nicméně ta je zatím prý podle informací ze zámoří v klidu. „Věci se mezi klubem a hráčem vůbec nepohnuly. Zatím se opravdu nic neděje,“ říká David Pagnotta.

„Jasně, Panthers Reinhartova agenta nakonec osloví, a to proto, aby měli přehled, jaké jsou požadavky, co by chtěl a podobně. Jasné je, že bude chtít dlouhodobý kontrakt,“ dodal novinář.

Reinhart není jediným klíčovým hráčem, který hraje v posledním roce smlouvy. Tím dalším je bek Brandon Montour. Každopádně ani kolem něj není horko a spěch kolem smlouvy.

Na začátku sezony se mělo za to, že jednání o smlouvě mezi Panthers a Montourem pokročila, ale od té doby se rozhovory zpomalily a dohoda zatím není na spadnutí.

"Na začátku sezóny, když se zotavoval ze zranění, došlo k nějakým krokům, ale teď to vypadá, že je na této frontě klid," řekl Pagnotta na adresu Montoura.

Pagnotta také poznamenal, že ani jeden z hráčů zřejmě nespěchá s uzavřením dohody, protože Panthers se soustředí na svou sezonu a boj o šanci vrátit se do finále Stanley Cupu.

"Jsou to dva klíčoví hráči, Montour i Reinhart, kteří nakonec budou potřebovat nové smlouvy," dodal Pagnotta. "Tento tým se ale soustředí na snahu o návrat do finále Stanley Cupu. Florida si je pak určitě bude chtít podržet, ale ještě to není na pořadu dne."

