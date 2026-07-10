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To je Bouchard z Temu! Senátoři čelí výsměchu po podpisu syna brankářského rekordmana

11. července 14:52

Tomáš Zatloukal

Spojením "Bouch bomb!" uvedla Ottawa na sociálních sítích zprávu o podpisu nové smlouvy s Tylerem Boucherem. Jenže v NHL je tahle přezdívka vyhrazena pro jediného muže - hvězdného Kanaďana, jednoho z nejlepších ofenzivních beků soutěže, Evana Boucharda. A (nejen) fanoušci Edmontonu se okamžitě ozvali s humornými i jízlivými poznámkami. "To je Bouch bomb z Temu," zazněla od jednoho z nich nadsázka odkazující na kvalitativní rozdíl mezi oběma borci.

Boucher každopádně není nějaký šunt z čínského tržiště.

Kdepak, bavíme se tady o machrovi, kterého si před pár lety Sens vyhlédli už v první rundě draftu. Dokonce z něj udělali celkovou desítku!

Třiadvacetiletý forvard ovšem dosud působil jen na farmě. A i teď kývl na dvoucestnou smlouvu. Ne že by nefiguroval v úvahách o složení áčka, snaží se prorazit, také v AHL zaujal kombinací důrazu a kumštu. Jenže zkrátka v tuhle chvíli ještě žádnou star není.

Ona přezdívka Bouch bomb v jeho případě odkazuje především na řinčivé bodyčeky, co rozdává, zatímco Bouchard ji vyfasoval díky pumelicím od modré čáry.

Možná si vybavíte jeho tátu Briana, který odčapal mezi elitou během 13 sezon přes tři stovky zápasů, nejvíce spjatý byl s Letci z PHiladelphie, u kterých zapsal hned kvartet štací.

Dnes televizní expert se ovšem postaral o nejvýraznější moment své kariéry v Arizoně, v kleci Kojotů se mu podařilo pětkrát za sebou udržet nulu a stanovit novodobý rekord zámořské profiligy v neprůstřelnosti.

Neinkasoval 332 minut a jednu sekundu. Smekl před ním tehdy i Dominik Hašek: "Tolik čistých kont v řadě už jednoduše nemůže být náhoda."

Tou dobou nebyl synkovi Tylerovi ani rok.

Teď je z něj dospělý chlap, co se pere o své místo na slunci. V uplynulém ročníku nastřádal za ottawský záložní tým 26 bodů, což je jeho nový osobák. Maxima si stanovil v gólech (12) i asistencích (14), byť odehrál jen zhruba polovinu základní části.

Potenciál tam je. Ale zatím jde o "Bouch bomb ve fázi vývoje.".

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