To je Bouchard z Temu! Senátoři čelí výsměchu po podpisu syna brankářského rekordmana

11. července 14:52Tomáš Zatloukal
Spojením "Bouch bomb!" uvedla Ottawa na sociálních sítích zprávu o podpisu nové smlouvy s Tylerem Boucherem. Jenže v NHL je tahle přezdívka vyhrazena pro jediného muže - hvězdného Kanaďana, jednoho z nejlepších ofenzivních beků soutěže, Evana Boucharda. A (nejen) fanoušci Edmontonu se okamžitě ozvali s humornými i jízlivými poznámkami. "To je Bouch bomb z Temu," zazněla od jednoho z nich nadsázka odkazující na kvalitativní rozdíl mezi oběma borci.
Boucher každopádně není nějaký šunt z čínského tržiště.
Kdepak, bavíme se tady o machrovi, kterého si před pár lety Sens vyhlédli už v první rundě draftu. Dokonce z něj udělali celkovou desítku!
Třiadvacetiletý forvard ovšem dosud působil jen na farmě. A i teď kývl na dvoucestnou smlouvu. Ne že by nefiguroval v úvahách o složení áčka, snaží se prorazit, také v AHL zaujal kombinací důrazu a kumštu. Jenže zkrátka v tuhle chvíli ještě žádnou star není.
Ona přezdívka Bouch bomb v jeho případě odkazuje především na řinčivé bodyčeky, co rozdává, zatímco Bouchard ji vyfasoval díky pumelicím od modré čáry.
Bouch bomb!
— Ottawa Senators (@Senators) July 10, 2026
The #Sens have signed forward Tyler Boucher to a one-year, two-way contract ✍️ pic.twitter.com/ZZuYdKtpu5
Možná si vybavíte jeho tátu Briana, který odčapal mezi elitou během 13 sezon přes tři stovky zápasů, nejvíce spjatý byl s Letci z PHiladelphie, u kterých zapsal hned kvartet štací.
Dnes televizní expert se ovšem postaral o nejvýraznější moment své kariéry v Arizoně, v kleci Kojotů se mu podařilo pětkrát za sebou udržet nulu a stanovit novodobý rekord zámořské profiligy v neprůstřelnosti.
Neinkasoval 332 minut a jednu sekundu. Smekl před ním tehdy i Dominik Hašek: "Tolik čistých kont v řadě už jednoduše nemůže být náhoda."
Tou dobou nebyl synkovi Tylerovi ani rok.
Teď je z něj dospělý chlap, co se pere o své místo na slunci. V uplynulém ročníku nastřádal za ottawský záložní tým 26 bodů, což je jeho nový osobák. Maxima si stanovil v gólech (12) i asistencích (14), byť odehrál jen zhruba polovinu základní části.
Potenciál tam je. Ale zatím jde o "Bouch bomb ve fázi vývoje.".