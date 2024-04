To je ale náhoda, píší fanoušci! Stone začíná týden před play off trénovat

Dalo by se říct, že na ten moment někteří fanoušci vyloženě čekali. Když včera Vegas Golden Knights oznámili, že jejich kapitán Mark Stone začíná po zranění trénovat, setkalo se to na sociálních sítích s trpkými posměšky. Ozvali se ale i někteří novináři.

Stone se do tréninku (byť v bezkontaktním dresu) zapojil poprvé od doby, kdy mu byla diagnostikována natržená slezina. Je to jen týden před tím, než začíná play off, do kterého se Golden Knights v noci dostali.

„Nezbývá než dát oči v sloup. Celou dobu jsem hlásil, že natržená slezina je vážné zranění. Nebyla to žádná levárna. Ale Stone se vrací do tréninku druhý ročník po sobě týden před play off, načasování je teda obrovská náhoda,“ napsal například renomovaný novinář Frank Seravalli, a to ještě zapomněl na rok 2022.

Pod příspěvky Vegas na sociálních sítích se seběhli fanoušci, jejich reakce byly podobné. Golden Knights ale pravidla neporušují, tak to je.

Zároveň dává smysl, že vyvstávají otázky. Natržená slezina se léčí v řádu měsíců, Stone to zvládl za sedm týdnů. „Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že se Stone každý rok zraní přibližně ve stejnou dobu a vždy je na první zápas stoprocentně zdravý,“ napsal jeden z uživatelů.

Pro tým jde ale o vítaný bonus. Vrací se kapitán a borec, který byl před svým zraněním nejproduktivnější hráč v týmu.

"Je dobré ho vidět na ledě," pousmál se trenér Vegas Bruce Cassidy. "Jsem rád, že je s námi, že je v pohybu a že je zase součástí týmu. Je to kapitán. Je vůdcem našeho týmu, takže to, že je v blízkosti svých spoluhráčů, je pro všechny skvělé.“

Cassidy dodal, že toto zranění je jiné než to z minulé sezony, takže je těžší předpovědět, kdy se Stone vrátí na led.

"U tohoto typu zranění jsou pochybnosti," vysvětloval Cassidy. "Nevíte, kdy se měl vrátit. Jsou tu vyšetření a všechny věci, kterými musí projít při vnitřním zranění. Prostě nevíte, co se uvnitř těla děje. Teď už má alespoň povoleno chodit bruslit a být s týmem, jen ne v zápalu boje. Takže to je dobré znamení, pro něj i pro nás."

Share on Google+