To by byla posila! Oshie ale přesun do Seattlu odmítá

Od nové sezony bude v NHL působit další tým. Jak víme, k současným 31 týmům se připojí organizace ze Seattlu, která si vybrala název Kraken. Za pár týdnů se bude odehrávat rozšiřovací draft, na kterém si Seattle vybere hráče z ostatních týmů. Pro mnoho generálních manažerů bude oříškem, koho ochránit a koho naopak nechat napospas. Jednou z největších hvězd, které by se mohla na pobřeží Pacifiku objevit, je T. J. Oshie.

Byla by to pěkná slovní hříčka. Oshie by se vrátil domů, jelikož pochází z města Everett. To se nachází zhruba padesát kilometrů severně od Seattlu. Právě tato metropole ležící na severozápadě USA je nejlidnatějším městem státu Washington. Fakt, že už několik let hájí barvy týmu z hlavního města Spojených států, které nese stejný název jako onen stát, dokresluje krásu osudu.

Jednoduše řečeno, doma je v obou Washingtonech.

„Neříkám, že mi Seattle neproběhl hlavou, ale jsem věrný Capitals,“ nechal se slyšet šikovný útočník. „Už jsem ukázal, že tu chci zůstat. Mám tam sice rodinu, ale chci být tady. Lidi si můžou říkat, co chtějí. Už jsem slyšel, že bych měl být kapitánem Kraken. Takové řeči pro mě nic neznamenají. Chci být tady se svými kamarády, chci tady hrát i nadále. Navíc se tu už usadily i děti.“

Vzájemné sympatie si obě strany prokázaly před čtyřmi lety, jelikož se upekla smlouva na osm let. Kontrakt je tak nyní ve své polovině.

„Podepsal jsem tu na osm let proto, že tu chci zůstat do konce kariéry,“ řekl rozhodně Oshie, který v prosinci oslavil 34. narozeniny. „Vím, že do sportu promlouvá také byznys a že si nemůžete být nikdy jistí, jestli nebudete vyměněni. Každý den se ale snažím ukázat, že tohle je ta poslední organizace, ve které chci kdy hrát.“

Oshie to dokazuje také činy. Nejen, že při zisku Stanley Cupu v roce 2018 hrál jednu z klíčových rolí a patřil k nejproduktivnějším členům vítězného týmu, ale také je na něj velký spoleh.

Naplno se to ukázalo letos. Když to nepálilo Ovečkinovi, produkoval Oshie. Když vypadli všichni ruští borci kvůli covidu, byl tam Oshie. Jeho letošní účet v základní části čítá 22 branek a 21 asistencí v 53 utkáních.

„Doufám, že jsem letos svými výkony vedení i trenérovi ukázal, že na to mám a že tu chci být, i když už stárnu,“ zavtipkoval Američan.

Jak však sám řekl, je to byznys. Je tak dost možné, že nakonec bude součástí nějakého obchodu také on.

„Řeknu vám jedno. Nechtěl bych být ten, kdo o těchhle věcech rozhoduje,“ zakončil Oshie.

