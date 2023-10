Tlak v Montrealu? To si nedovedete představit, nemohl jsem spát, popisuje Drouin

Měl z něj být jeden z nejlepších útočníků ligy, nicméně Jonathan Drouin tyto cíle v podstatě nikdy nenaplnil. Záblesky měl po přesunu z Tampy Bay v Montrealu, nicméně Drouin je rád, že je odtud pryč. Nyní je v Coloradu, kde chce zabojovat o Stanley Cup.

Drouin si dokonce musel během sezony 2020/21 dát v Montrealu pauzu, bojoval totiž s těžkými úzkostmi. Příčinou byly zejména omezení kvůli koronavirové pandemii.

"Dva měsíce jsme byli jen v bublině, to bylo ěnco," řekl Drouin. " Šestkrát denně jsem venčil psa, jen abych se dostal z domu."

Drouin pro ESPN dodal, že nemohl spát, sám sebe pak kritizoval za špatné výkony. Došel tak k rozhodnutí, že se musí od hokeje stáhnout, aby mohl řešit své duševní zdraví.

"Moje tělo se doslova vypnulo. Vzpomínám si na ten první trénink, přišel jsem na hotelový pokoj a začalo mi být špatně, začal jsem se cítit unavený a začal jsem mít záchvaty," řekl Drouin. "Bylo to pro mě nové a myslel jsem si, že jsem nemocný. Myslel jsem si, že mám horečku nebo tak něco. Samozřejmě přišel doktor a viděl mě a žádnou horečku jsem neměl. O to víc jsem se bál, proč se tak cítím."

Jak bylo zmíněno, Drouina často tížila velká očekávání, která na něj byla kladena jako na hvězdu v juniorském Halifaxu, kde v roce 2013 společně s MacKinnonem vyhráli Memorial Cup. Drouin, trojka draftu ve stejném roce, se však v NHL potýkal s problémy se stálou produktivitou a v červnu 2017 byl vyměněn z Tampy do Montrealu.

A zde možná začaly psychické problémy.Drouin byl fanouškem Canadiens a myslel si, že bude po sledování jejich zápasů připraven na jedinečný tlak, který je na Habs vytvářen. Mýlil se.

"Dokud to neprožijete, nevíte, o čem mluvíte," řekl Drouin.

"Chcete být vděční. Máte štěstí, že hrajete hokej, ale když se nedaří, semele vás to každý den o to víc," dodal Allan Walsh, Drouinův agent, který sám v Quebecu vyrostl. "Od hokeje se mimo led nedá utéct.Hráči mají v takové situaci tendenci se uzavřít do sebe. Objednáte si jídlo, nejdete do obchodu, neprojdete se po ulici, nejdete do parku na čerstvý vzduch. Máte tendenci vyhýbat se lidem a davům. Stává se z toho izolovaný život."

Nyní má Drouin v Avalanche za úkol pomoci týmu vyhrát druhý pohár za poslední tři sezony.

Share on Google+