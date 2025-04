Tlak na Nečase! Může být naším X-factorem, burcuje trenér Colorada

Play off píše příběhy. O jeden máme postaráno už před jeho začátkem. Dallas narazí v prvním kole na Colorado, což znamená pikantní souboj nejen pro Mikko Rantanena, který po deseti letech u Avalanche skončil nakonec u Hvězd v Texasu. Co dokazovat bude mít i Martin Nečas, Rantanenova protihodnota při velkém trejdu.



Nejde jen o prestiž. Ukázat, že Colorado už Rantanena nepotřebuje. Jsou tu také zcela explicitní důvody. Čech má smlouvu už jenom na rok. „Výrazný výkon v play off by mohl udělat z Nečase boháče možná už tohle léto,“ píše list Denver Gazette.

„Uvidíme, jak Nečas zakončí rok a jak bude hrát v play off. Po sezóně se pak od toho odpíchneme,“ naznačil už v březnu generální manažer Chris MacFarland, že jednání o nové smlouvě by se mohla rozjet s předstihem. Technicky mohou obě strany prodloužit spolupráci po 1. červenci 2025.

„Je to nejdůležitější období roku,“ připomíná stavitel mužstva, že v Coloradu nejsou zvyklí hodnotit hráče jen na základě bodů ze základní části.

Nečasovy dosavadní výkony v play off byly kolísavé. V 59 zápasech nasbíral 30 bodů (11+19). V roce 2019 vyhrál s Charlotte Checkers v AHL Calder Cup. 13 bodů v 18 utkáních (5+8) zachraňoval finálovou sérií, kde v pěti utkáních bodoval šestkrát. V Denveru připomínají, že v roce 2022 netrefil ve dvou sedmizápasových sériích Hurricanes (4:3, 3:4) bránu ani jednou.

Samozřejmě, v Coloradu není hlavním lídrem. Nejvíc se čeká od Nathana MacKinnona, Calea Makara, Valerije Ničuškina. Trenér nicméně věří, že najde šém, kterým českého golema oživí.

„Už vím, co fungovalo a co ne. Vedli jsme spolu diskuse o jeho hře a o tom, co musí dělat, protože si myslím, že může být obrovským X-factorem v této sérii,“ věří Jared Bednar.

Brněnský odchovanec doufá, že v šestadvaceti už má potřebné zkušenosti. „S věkem se všechno mění. Loni v play off jsem se cítil dobře. Hrál jsem svou hru,“ připomíná, jak ve dvou sériích nasbíral 9 bodů (4+5).

Může i nemusí se vám to líbit, ale srovnání Rantanena a Nečase je v nadcházející sérii nevyhnutelné, myslí si novináři v Denveru.

Motivace obou hráčů uspět bude obrovská.

