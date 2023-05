Tkachuk znovu hrdinou! Florida bere v prodloužení i druhé utkání

Hokejisté Floridy zvládli i druhé venkovní utkání a v sérii se dostali do menšího trháku. O výhře Panthers rozhodl v prodloužení znovu Matthew Tkachuk.

CAROLINA HURRICANES - FLORIDA PANTHERS

1:2pp. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 0:2

Tkachuk znovu hrdinou

Carolina měla skvělý vstup do utkání a hned ve druhé minutě se dostala po trefě Jalena Chatfielda do vedení. Hurricanes si náskok drželi téměř do poloviny zápasu, než se dokázal prosadit Aleksander Barkov a srovnal na 1:1. Za tohoto výsledku došel duel do prodloužení, které tentokrát netrvalo příliš dlouho. V čase 61:51 se po krásné kombinaci prosadil Matthew Tkachuk a ukázal, že je mužem rozhodujících okamžiků.

Hlavní hvězdou zápasu byl ale Sergej Bobrovskij, který pochytal sedmatřicet střel a inkasoval pouze jednou. Ruský brankář je během play-off v neskutečné formě.

Branky a nahrávky

2. Chatfield (S. Aho II, Noesen) – 28. Barkov (Mahura), 62. Tkachuk (Reinhart, Bennett).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) - 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 61:51

Sergej Bobrovskij (FLA) - 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4%, odchytal 61:51



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:45

Radko Gudas (FLA) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:46



Tři hvězdy utkání

1. Sergej Bobrovskij (FLA) - 37 zákroků

2. Matthew Tkachuk (FLA) - 1+0

3. Aleksander Barkov (FLA) - 1+0

