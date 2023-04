Tkachuk vystřelil Floridě výhru v samotném závěru, Boston vyrovnal rekord v počtu vítězství

Maximální počet zápasů a spousta hokejové zábavy. Pořádné drama zažili v noci fanoušci Floridy, která se na ledě Washingtonu dlouho trápila. Nakonec ale gólem Matthewa Tkachuka ze závěru utkání vyhrála. Velký počin se podařil také Bostonu, který vyrovnal jeden z rekordů NHL.

BUFFALO SABRES - CAROLINA HURRICANES

4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Sabres živí naději

Buffalo zvládlo velmi těžké utkání, díky gólu Tagea Thompsona ze třetí třetiny vyhrálo 4:3 a nadále drží šanci na play-off. Carolina v posledních dvou zápasech bude muset zabrat, aby si zajistila první místo v Metropolitní divizi.

Branky a nahrávky

4. Mittelstadt (J. Skinner, Dahlin), 25. Dahlin (J. Skinner, Tuch), 39. Mittelstadt (Dahlin, Power), 47. Ta. Thompson (Cozens) – 15. Jarvis (Kotkaniemi), 15. Fast (J. Staal, Martinook), 32. S. Aho II (Teräväinen, Puljujärvi).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Devon Levi (BUF) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00

Antti Raanta (CAR) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:37



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Dahlin (BUF) - 1+2

2. Casey Mittelstadt (BUF) - 2+0

3. Jeff Skinner (BUF) - 0+2

DETROIT RED WINGS - PITTSBURGH PENGUINS

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Crosby režíroval výhru Penguins

Sidney Crosby na ledě Red Wings dosáhl na 1500. bod v kariéře a nasměroval svůj tým k vítězství 5:1 třemi kanadskými body. Penguins po dnešku nadále zůstávají jedno místo pod druhou divokou kartou.

Branky a nahrávky

32. P. Suter (Copp, Raymond) – 10. A. Nylander (Granlund, Carter), 20. Crosby, 32. Heinen (Crosby), 44. Crosby (Letang, Guentzel), 53. Malkin (Zucker).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:42

Tristan Jarry (PIT) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:29



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:53

Jan Rutta (PIT) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:24



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 2+1

2. Danton Heinen (PIT) - 1+0

3. Alexander Nylander (PIT) - 1+0

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:1sn. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Dallas uspěl po samostatných nájezdech

Souboj nejsilnějších týmů v Západní konferenci přinesl pořádně vyrovnaný duel a rozhodnutí v samostatných nájezdech. Z bodu navíc se nakonec radovali hráči Dallasu.

Branky a nahrávky

33. Kiviranta (Faksa, Harley), rozh. náj. Hintz – 15. Howden (Kolesar, Hutton).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (VGK) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 64:41

Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 64:55



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:00



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) - 19 zákroků

2. Jonathan Quick (VGK) - 24 zákroků

3. Joel Kiviranta (DAL) - 1+0

SAN JOSE SHARKS - EDMONTON OILERS

1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Edmonton potvrdil svoji kvalitu

San Jose se proti rozjetému Edmontonu nechytilo a schytalo na domácím ledě vysokou porážku. O další dva góly své střelecké konto rozšířil Connor McDavid.

Branky a nahrávky

8. Hertl (Peterson) – 6. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 19. McDavid (Foegele), 31. Hyman (Ekholm, Bouchard), 40. Ryan (Nugent-Hopkins), 50. Broberg (Draisaitl, Ryan), 55. McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reiner (SJS) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 60:00

Stuart Skinner (EDM) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:19

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:19

Adam Raška (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 2+1

2. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 1+1

3. Zach Hyman (EDM) - 1+1

ARIZONA COYOTES - ANAHEIM DUCKS

5:4pp. (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

Souboj slabších pro Arizonu

Mezi dvěma týmy ze dna ligové tabulky přinesl zajímavou podívanou. Na ledě Arizony padlo devět gólů a rozhodnutí přišlo až v prodloužení, kde rozhodl Barett Hayton.

Branky a nahrávky

13. Fischer (Moser, McBain), 27. Crouse (Boyd, Söderström), 30. Keller (Schmaltz, Moser), 60. Maccelli (Keller, Schmaltz), 65. Hayton (Maccelli, Välimäki) – 15. Henrique (R. Strome), 33. R. Strome (Grant), 46. Henrique (R. Strome, Zegras), 59. Max Jones (Grant).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Ivan Prosvetov (ARI) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 63:10

Olle Eriksson Ek (ANA) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 63:59



Česká a slovenská stopa

Miloš Kelemen (ARI) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 09:05



Tři hvězdy utkání

1. Barett Hayton (ARI) - 1+0

2. Clayton Keller (ARI) - 1+0

3. Adam Henrique (ANA) - 2+0

WINNIPEG JETS - NASHVILLE PREDATORS

2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Hellebuyck zamkl klec

Přímý souboj o druhou divokou kartu v Západní konferenci zvládl lépe Winnipeg, který zdolal Nashville 2:0 a získal neuvěřitelně cenné dva body. Skvělý výkon podal zejména Connor Hellebuyck, jenž pochytal všech osmadvacet střel Predators.

Branky a nahrávky

36. Scheifele (Naměstnikov, Morrissey), 42. Pionk (Ehlers, Wheeler).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) - 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) - 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 57:52



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) - 0+1

2. Connor Hellebuyck (WPG) - 28 zákroků

3. Juuse Saros (NSH) - 36 zákroků

WASHINGTON CAPITALS - FLORIDA PANTHERS

2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Tkachuk hrdinou Panthers

Panthers pokračují ve spanilé jízdě za účastí v play-off. Když už se zdálo, že tento zápas zamíří do prodloužení, tak se puku v útočném pásmu ujal Matthew Tkachuk a překvapil Charlieho Lindgrena v brance Capitals. Florida vyhrála šestý duel v řadě.

Branky a nahrávky

29. D. Strome (Wilson, Protas), 37. Wilson (Sheary, Kuzněcov) – 31. Verhaeghe (Montour, Barkov), 34. Ekblad (Reinhart, M. Tkachuk), 59. M. Tkachuk, 60. Reinhart (M. Tkachuk, Barkov).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 37 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:11

Alex Lyon (FLA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:53



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:57

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 26:19



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) - 1+2

2. Tom Wilson (WSH) - 1+1

3. Charlie Lindgren (WSH) - 33 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS

7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Toronto ladí formu na play-off

Maple Leafs nepolevují a i v závěru základní části podávají solidní výkony. Svého rivala z Montrealu úplně smazali z ledu a vyhráli vysoko 7:1. První hvězdou byl vyhlášen Auston Matthews.

Branky a nahrávky

10. Marner (Matthews, E. Gustafsson), 16. Tavares (O'Reilly, Marner), 24. W. Nylander (O'Reilly), 25. Marner (Bunting, Matthews), 47. Tavares (O'Reilly, E. Gustafsson), 54. Matthews (Marner), 57. Bunting (Matthews, E. Gustafsson) – 23. Kovacevic (Matheson, Suzuki).

Statistika

Střely na bránu: 47 – 21 | Přesilová hra: 4/9 – 0/7 | Trestné minuty: 14 – 21



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:50

Jett Alexander (TOR) – 0 zákroků, 0 OG, odchytal 1:10

Samuel Montembeault (MTL) – 40 zákroků, 7 OG, úspěšnost 85,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:38



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) - 1+3

2. Erik Gustafsson (TOR) - 0+3

3. Mitchell Marner (TOR) - 2+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - NEW YORK RANGERS

0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Šesťorkin vynuloval Columbus

Skvělý týmový výkon od Rangers. Dařilo se útoku, obrana si počínala velmi jistě a Igor Šesťorkin byl naprosto bezchybný a udržel čisté konto. Rangers se ještě snaží o to, aby mohli v play-off začínat na domácím ledě.

Branky a nahrávky

11. Vesey (Motte, Goodrow), 13. Kreider (Zibanejad, K. Miller), 45. Mikkola (Zibanejad, P. Kane), 60. Trocheck (Tarasenko).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Michael Hutchinson (CBJ) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:50

Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:27



Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:38



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 20 zákroků

2. Chris Kreider (NYR) - 1+0

3. Mika Zibanejad (NYR) - 0+2

OTTAWA SENATORS - TAMPA BAY LIGHTNING

7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Tampa dostala v Ottawě pořádný příděl

Lightning v Ottawě hráli směrem dozadu velmi špatně a dostali sedm gólů. Uvolnění Senators byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli 7:4.

Branky a nahrávky

1. Batherson (Brännström, DeBrincat), 11. Gauthier (Gambrell, Sanderson), 27. P. Brown (Kastelic, M. Joseph), 40. DeBrincat (Pinto, Stützle), 43. Sokolov, 51. Kastelic (Sanderson), 60. Giroux (Stützle, B. Tkachuk) – 3. Killorn (Stamkos, Hedman), 34. Hagel (Stamkos, Perry), 35. Hedman (Kučerov, Stamkos), 47. Point (Hedman, Eyssimont).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 3/5 | Trestné minuty: 10 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Brian Elliott (TBL) – 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:50



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:38



Tři hvězdy utkání

1. Alex DeBrincat (OTT) - 1+1

2. Jake Sanderson (OTT) - 0+2

3. Steven Stamkos (TBL) - 0+3

NEW YORK ISLANDERS - PHILADELPHIA FLYERS

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Čisté konto pro Sorokina

Ilja Sorokin uzavřel proti Flyers svoji branku a nasměroval svůj tým k vítězství. Islanders se však dařilo i v útoku a vyhráli přesvědčivě 4:0. Celek z New Yorku drží druhou divokou kartu ve Východní konferenci.

Branky a nahrávky

15. Mayfield (Holmström, Horvat), 28. Nelson (Dobson), 36. Bolduc (Horvat, Holmström), 59. Fasching (Pageau, Dobson).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 40:00

Felix Sandström (PHI) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 20:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI) - 27 zákroků

2. Bo Horvat (NYI) - 0+2

3. Noah Dobson (NYI) - 0+2

MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES

5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Minnesota si poradila s Blues

St. Louis bylo v zápase střelecky aktivnějším týmem, na výsledku se to ale neprojevilo. Minnesota dokázala proměnit více svých šancí a vyhrála 5:3. Blues však až do samotného závěru bojovali alespoň o remízu.

Branky a nahrávky

12. Hartman, 12. Steel (Hartman), 35. F. Gaudreau (Nyquist, Klingberg), 40. Spurgeon (Nyquist, Steel), 59. Brodin – 6. Blais (Faulk, Vrána), 42. Neighbours (B. Schenn, Faulk), 48. Bučněvič (Leddy, Kapanen).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 40 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) - 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 59:42

Jordan Binnington (STL) - 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:26



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (STL) - 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:26



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Hartman (MIN) - 1+1

2. Sam Steel (MIN) - 1+1

3. Nick Leddy (STL) - 0+1

BOSTON BRUINS - NEW JERSEY DEVILS

2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Zacha vystřílel výhru Bruins

Boston dokázal v noci vyrovnat rekord a připsal si 62. vítězství v sezóně. Obrovskou zásluhu na tom měl Pavel Zacha, který dal oba góly Bruins a byl samozřejmě vyhlášen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

2. Zacha (H. Lindholm, Bertuzzi), 5. Zacha (Pastrňák, Bertuzzi) – 7. Bratt (J. Hughes, Palát).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 30 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (NJD) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 58:04



Česká a slovenská stopa

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:17

Pavel Zacha (BOS) – 2+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:23

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:31

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:18



Tři hvězdy utkání

1. Pavel Zacha (BOS) – 2+0

2. Linus Ullmark (BOS) – 29 zákroků

3. Mackenzie Blackwood (NJD) – 38 zákroků

VANCOUVER CANUCKS - CALGARY FLAMES

3:2sn. (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0)

Calgary obrat nedotáhlo

Vancouver zvládl úvodní třetinu a dostal se do dvoubrankového vedení. Ve zbytku zápasu se Flames snažili vyrovnat a to se jim také ve třetí třetině podařilo. Duel nakonec došel až do samostatných nájezdů a v nich ten rozhodující proměnil Andrej Kuzmenko. Calgary si tak připsalo nepříjemnou porážku.

Branky a nahrávky

10. McWard (Joshua, Studnicka), 14. E. Pettersson (J. Miller), rozh. náj. Kuzmenko – 41. E. Lindholm (Dubé, Toffoli), 47. Kadri (Hanifin).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 43 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 65:00

Thatcher Demko (VAN) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) - 41 zákroků

2. Elias Lindholm (CGY) - 1+0

3. Cole McWard (VAN) - 1+0

SEATTLE KRAKEN - CHICAGO BLACKHAWKS

7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Seattle si s chutí zastřílel

Seattle si v minulém zápase zajistil premiérovou účast v play-off a proti Chicagu se mohl hokejem bavit. To se také stalo a Krakeni nasázeli svému soupeři sedm gólů. Blackhawks se propadli na poslední místo Západní konference.

Branky a nahrávky

5. Tolvanen (Frödén, Oleksiak), 9. Eberle (Oleksiak), 20. Gourde (Eberle, Sprong), 33. A. Larsson (McCann, Oleksiak), 34. Sprong (Schultz), 52. McCann (Bjorkstrand), 55. Geekie (Sprong, Donato) – 6. S. Jones (A. Bjork, Athanasiou), 31. S. Jones (L. Reichel, Athanasiou), 36. L. Reichel (A. Vlasic, Dickinson).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) - 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 39:42

Philipp Grubauer (SEA) - 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00

Petr Mrázek (CHI) - 24 zákroků, 7 OG, úspěšnost 77,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) - 24 zákroků, 7 OG, úspěšnost 77,4%, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Jamie Oleksiak (SEA) - 0+3

2. Jared McCann (SEA) - 1+1

3. Daniel Sprong (SEA) - 1+2

LOS ANGELES KINGS - COLORADO AVALANCHE

3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Těsný duel pro Colorado

V Los Angeles nebylo rozhodnuto do posledních sekund. Kings se ze všech sil snažili vyrovnat, skvělý Alexandar Georgijev to ale nedovolil. Colorado vyhrálo těsně 4:3.

Branky a nahrávky

28. Kempe (Kopitar, Byfield), 33. Arvidsson (Kempe, Kopitar), 47. Kempe (Gavrikov, Kopitar) – 22. Malgin (Compher, MacDermid), 23. Newhook (D. Toews), 42. B. Hunt (Eller), 47. Malgin (Ničuškin).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Pheonix Copley (LAK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:28

Alexandar Georgijev (COL) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) - 2+1

2. Anže Kopitar (LAK) - 0+3

3. Denis Malgin (COL) - 2+0

