Tkachuk v laufu! Má první hattrick za Floridu, se Staalem probouzí Pantery

Šest gólů za pět mačů, to je náramná vizitka Matthewa Tkachuka. Floridu vyšel americký „jednorožec", tedy hráč s unikátním mixem předností, v létě tuze draho, což kdekdo připomínal především v polovině prosince. Tehdy se starší syn legendárního kanonýra opakovaně neprosadil, nedařilo se mu odvracet hořké porážky. Jenže když se podíváte na jeho celkovou bilanci za Cats, musíte smeknout. Tkachuk má už 47 bodů!

Florida má ty nejvyšší ambice.

Současné umístění v tabulce Východní konference – mimo postupovou osmičku – je pro vedení i fanoušky neakceptovatelné.

Pokud je ale někdo, komu lze těžko něco vytknout, je to právě Tkachuk, který až na drobné výpadky hraje od svého příchodu prakticky pořád báječně. A je to právě on, kdo zařídil čerstvou výhru nad arizonskými Kojoty.

Dal svůj první hattrick za Panthers, celkově svůj čtvrtý v NHL (tři v základní části, jeden v play-off). Zlepšil se už na 20 tref, přihodil 27. asistenci, suverénně vede týmovou produktivitu. Opravdu, ten rozdíl je propastný, činí 16 bodů!

„Ale ještě nejsem na takové úrovni, na jaké bych chtěl být. Snad se tam dostanu v druhé půlce sezony,“ nepodléhá uspokojení. Chce být lepší. Víc bodovat. Víc štvát soupeře. Víc táhnout mančaft. A hlavně častěji vyhrávat.

„Snažím se víc střílet. Chodím hodně před branku, na tom si zakládám, protože odtamtud padají góly. Kluci mě dnes skvěle nacházeli svými přihrávkami,“ pochválil parťáky v pozápasovém rozhovoru.

Tkachuk zapsal svůj 25. večer v NHL s alespoň dvěma góly. Spolu s tátou Keithem už jich mají rovnou stovku. V dějinách slavné soutěže se přibližují v tomto směru čtvrtému tandemu Peteru Štastnému s Paulem Stastnym (112).

Kromě Tkachuka zaujal i Eric Staal, když dvakrát skóroval a opět ukázal, že i po roce bez NHL může být přínosným borcem.

„To, co předvádí, je neuvěřitelné,“ smekl před ním mladší bratr Marc, který na Floridě nastupuje v defenzívě. Eric bral dva body podruhé za sebou.

Staal je mimochodem ve věku 38 let a 66 dní druhým nejstarším hráčem v historii Panterů, co zaznamenal zápas s vícero trefami. Kdo drží primát, asi tušíte. Jaromír Jágr, samozřejmě.

V březnu 2016 dal ottawským Sens dva fíky krátce po čtyřiačtyřicetinách. A teď už pálí po padesátce v české extralize. Letí to, čas nikdo nezastaví a to ví i Tkachuk.

Základní část se láme v pase a pokud uznávaný machr nenaváže se spoluhráči na čerstvou výhru, může zůstat svou první sezonu na jihu USA bez vyřazovacích bojů. Přitom kvůli nim a útoku na Stanley Cup přišel.

Dělá všechno pro to, aby fiasko nenastalo. Teď je ta pravá chvíle, aby se k němu přidali kromě Staala i další.

Share on Google+