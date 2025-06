Tkachuk se zázračně vrátil a táhne Floridu: Pět dní před play-off jsem nevěřil, že budu hrát

Matthew Tkachuk přiznal, že ještě den před startem play-off vůbec netušil, jestli do něj nastoupí. Kvůli zranění dolní části těla, které si přivodil na únorovém turnaji 4 Nations Face-Off, přišel o zbytek základní části a jeho návrat byl dlouho nejistý.

„Upřímně, až v den prvního zápasu jsem se dozvěděl, že je vůbec nějaká šance, že budu moct hrát,“ řekl Tkachuk novinářům před šestým finálovým duelem proti Edmontonu. „Pět dní před play-off jsem tomu dával možná padesát na padesát. Měl jsem ale štěstí na skvělé lékaře a fyzioterapeuty, kteří mě dali dohromady.“

Hned v prvním zápase proti Tampě ukázal, jak moc Panthers chyběl, zapsal dvě branky a asistence při výhře 6:2. Přesto přiznává, že byl fyzicky úplně jinde, než je u sebe zvyklý.

„První kolo bylo rozhodně to nejhorší, jak jsem se kdy cítil. A zrovna to bylo, mimo tohle finále, asi naše nejtěžší série. Věděl jsem, že i když nejsem na úrovni, jakou od sebe čekám, musím najít způsob, jak týmu pomoct. Jsem na sebe hrdý, že jsem to zvládl,“ řekl Tkachuk.

Od té doby šel jeho výkon jen nahoru. V sérii proti Maple Leafs nasbíral čtyři asistence, v konferenčním finále proti Hurricanes zaznamenal sedm bodů. Ve finále proti Oilers má zatím šest bodů (2+4) v pěti zápasech a je se Samem Bennettem nejproduktivnějším hráčem Panthers, oba mají na kontě 22 bodů ve 22 zápasech.

Trenér Paul Maurice upozornil, že Tkachuk sice na začátku play-off byl limitovaný, ale od třetího finálového zápasu je „jednoznačně zpátky.“

„Je to stejný případ jako před dvěma lety proti Vegas, kdy hrál se zlomenou klíční kostí,“ připomněl kouč. „Přizpůsobil se, i když nebyl ani blízko 100 %. Ale poslední tři zápasy? Je zpátky. Fyzicky i mentálně. A je to znát i na jeho lajně. Je zase nebezpečný dopředu, ale dokáže i bránit.“

Tkachuk si mimochodem v pondělí vysloužil i nominaci na olympijský turnaj 2026, kde bude reprezentovat Spojené státy. Ale než se začne myslet na Itálii, je tu poslední cíl: obhajoba Stanley Cupu. A Tkachuk říká, že se cítí lépe než kdykoli jindy během play-off. „Měl jsem během vyřazovacích bojů pár slabších momentů, ale teď? Teď se cítím nejlíp,“ prohlásil.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+