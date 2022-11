Tkachuk se vrací do Calgary. Přijde bučení, nebo potlesk?

Je jasné, že tento dvojzápas měl Matthew Tkachuk v kalendáři zakroužkovaný pořádně dlouho. Florida se před pár dny vydala do kanadské Alberty, kde na Tkachuka čekal pikantní dvojzápas. Ten první už má za sebou, teď ho čeká ten druhý.

V Edmontonu ho totiž obzvlášť nemusí. Ještě v dresu Calgary nadělal Oilers spoustu paseky, vzájemným soubojům dodal pořádný říz. V noci na dnešek si v dresu Floridy zahrál právě na jejich ledu. Přivítalo ho bučení tribun, které však rázem umlčel.

Nepotřeboval ani čtyři minuty na to, aby skóroval. Gól si následně pořádně užil, fanouškům naznačoval, že je neslyší. V zápase si připsal ještě asistenci, díky níž se posunul do elitní desítky bodování.

Otázkou je, co bude v dalším zápase. Z Calgary totiž nedocházel zrovna v dobrém, vzájemný rozchod se nenesl zrovna v růžovém obláčku. Sice už je to nějaký pátek, ale příští zápas bude první příležitostí pro fanoušky Flames, aby svého někdejšího oblíbence řádně přivítali. Ať už v dobrém, nebo špatném.

„Rozhodně se mu dostane dobrého přivítání,“ je si jistý trenér Calgary Darryl Sutter. „Je to moc dobrý hráč, to naši fanoušci vždy ocení.“

Tkachuk v Calgary odvedl kus práce, i přes to za ním zůstala mírná pachuť. „Myslím si, že to bude dobré,“ dodal sám čtyřiadvacetiletý borec. „Vlastně se moc těší. Fanoušci ví, že jsem pro ně udělal všechno a odevzdal maximum. Snad se mi to od nich vrátí, neřekl bych o nich ani jedno křivé slovo.“

Mladý útočník sice mnohokrát řekl, že je všechno drama za ním a soustředí se pouze na hokej, nicméně je jasné, že s blížícím se prvním vhazováním bude napětí pořádně stoupat.

„Řekl bych, že na tom stadionu jsem nikdy nešel jinudy než vchody pro domácí,“ usmíval se. „Bude to druhý zápas ve dvou dnech, půjde to rychle za sebou, což je asi dobře. Nebude moc času nad tím přemýšlet.“

Tkachuk se stal jasně nejproduktivnějším hráčem Floridy, zatímco jeho hvězdný kolega Jonathan Huberdeau se v novém prostředí zatím spíše trápí, na kontě má deset bodů. Tabulkově jsou na tom oba týmy podobně, kdo se bude radovat dnes v noci?

